به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای امروز در ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: تاکنون ۳۵ هزار و ۶۳۵ واحد پی کنی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۱۰۱ واحد هم کار آرماتوربندی را انجام داده اند، افزود: ۳۲ هزار واحد هم در مرحله بتن و فنداسیون است.

به گفته رییس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، تاکنون ۲۸ هزار و ۴۰۳ واحد اسکلت بندی و ۲۲ هزار و ۴۵۰ واحد هم کار دیوارچینی را انجام داده اند.

خواجه ای تعداد واحدهای اجرای سقف را ۲۳ هزار و ۳۲۷ واحد، اجرای گچ و خاک را ۱۷ هزار واحد و نصب درب و پنجره را ۱۶ هزار واحد اعلام کرد.

وی با اشاره به آغاز عملیات ۵۹ هزار و ۹۳۰ واحد تعمیری گفت: کار تعمیر ۵۳ هزار و ۷۰۳ واحد از این تعداد به اتمام رسیده است.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در خصوص وضعیت مستاجران زلزله‌زده نیز بیان داشت: هنوز به ۴۰۰۰ واحد مستاجر زلزله زده زمین تخصیص نشده است.