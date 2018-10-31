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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۲۴

دبیر کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین:

بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار امکان اسکان توسط مواکب ایرانی ایجاد شد

بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار امکان اسکان توسط مواکب ایرانی ایجاد شد

دبیر کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین گفت: مواکب ایرانی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار امکان برای اسکان زائران در عراق در ایام اربعین ایجاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گودرزی نیمروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش فضای اسکان را داشته ایم.

وی تصریح کرد: روزانه بیش از ۶ میلیون وعده غذایی در سه وعده توسط مواکب ایرانی تهیه و بین زائران توزیع شد.

دبیر کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین ادامه داد: امسال سعی شد تا هم از نظر کیفیت با رعایت موارد بهداشتی و خدمات جانبی و هم از نظر کمیت رشد محسوسی را برای خدمت رسانی به زائران شاهد باشیم.

جمشید گودرزی با اشاره به نظارت های صورت گرفته و نظرات زوار در بازگشت از مراسم اربعین گفت: رضایت عمومی در خصوص خدمات مواکب در بین زائران گزارش شده است.

وی افزود: مواکب مستقر شده توانستند حدود ۹۰ درصد از برنامه های پیش بینی شده خود را اجرا کرده و به زوار خدمت رسانی کنند.

دبیر کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین تاکید کرد: بعد از اتمام مراسم و بازگشت موکبداران جلساتی در سطح استانها برای بررسی نقاط ضعف و برنامه ریزی دقیق سال آینده برگزار خواهد شد تا ضعف های کمتری را در سال آینده شاهد باشیم.

کد مطلب 4446698

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