  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۷

مدیرکل کمیته امداد بوشهر:

۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بوشهری پرداخت شد

۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بوشهری پرداخت شد

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: طی شش ماه نخست امسال ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بوشهری پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در نشست کمیته اشتغال اظهار داشت: توسعه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های کمیته امداد در دستور کار است و در استان بوشهر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی از پرداخت ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان متقاضی شغل طی شش ماه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: اعطای این تسهیلات در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجو انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵‏.۳ میلیارد تومان این اعتبار از محل منابع داخلی کمیته امداد استان  بوشهر بوده است، خاطرنشان کرد: ۵‏.۵ میلیارد تومان آن نیز از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: دو هزار و ۴۷۷ فرصت شغلی طی سال گذشته برای مددجویان تحت حمایت استان بوشهر ایجاد شد که هشت میلیارد تومان از اعتبارات این تسهیلات اشتغال از منابع داخلی کمیته امداد و ۴۱ میلیارد تومان از منابع بانکی بوده است.

لطفی از برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای مددجویان پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: طرح‌های خدمات، دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و شیلات از مهمترین محل‌های ایجاد اشتغال بوده است.

کد مطلب 4446723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها