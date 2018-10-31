۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بوشهری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در نشست کمیته اشتغال اظهار داشت: توسعه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های کمیته امداد در دستور کار است و در استان بوشهر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی از پرداخت ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان متقاضی شغل طی شش ماه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: اعطای این تسهیلات در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجو انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵‏.۳ میلیارد تومان این اعتبار از محل منابع داخلی کمیته امداد استان بوشهر بوده است، خاطرنشان کرد: ۵‏.۵ میلیارد تومان آن نیز از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: دو هزار و ۴۷۷ فرصت شغلی طی سال گذشته برای مددجویان تحت حمایت استان بوشهر ایجاد شد که هشت میلیارد تومان از اعتبارات این تسهیلات اشتغال از منابع داخلی کمیته امداد و ۴۱ میلیارد تومان از منابع بانکی بوده است.

لطفی از برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای مددجویان پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: طرح‌های خدمات، دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و شیلات از مهمترین محل‌های ایجاد اشتغال بوده است.