۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان بوشهری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در نشست کمیته اشتغال اظهار داشت: توسعه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای کمیته امداد در دستور کار است و در استان بوشهر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی از پرداخت ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان متقاضی شغل طی شش ماه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: اعطای این تسهیلات در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجو انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵.۳ میلیارد تومان این اعتبار از محل منابع داخلی کمیته امداد استان بوشهر بوده است، خاطرنشان کرد: ۵.۵ میلیارد تومان آن نیز از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: دو هزار و ۴۷۷ فرصت شغلی طی سال گذشته برای مددجویان تحت حمایت استان بوشهر ایجاد شد که هشت میلیارد تومان از اعتبارات این تسهیلات اشتغال از منابع داخلی کمیته امداد و ۴۱ میلیارد تومان از منابع بانکی بوده است.
لطفی از برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای برای مددجویان پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: طرحهای خدمات، دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و شیلات از مهمترین محلهای ایجاد اشتغال بوده است.
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