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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۳۴

از بامداد امروز تا ساعت ۱۴ انجام شد؛

ورود ۱۳۵ هزار زائر به کشور از طریق مرز مهران

ورود ۱۳۵ هزار زائر به کشور از طریق مرز مهران

ایلام-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از ورود ۱۳۵ هزار زائر به کشور از بامداد امروز تا ساعت ۱۴ از طریق مرز مهران خبر داد.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار تردد ورود زوار به مرز بین المللی مهران از ساعت ۱۲ دیشب تا ساعت ۱۴ امروز ۱۳۵ هزار نفر وارد مرز مهران شدند.

وی افزود: هماهنگی های لازم با شرکت های حمل و نقل جهت انتقال زائرین به عمل آمده است و ۲۳ شرکت استانی   و ملی کار انتقال زائرین را به اقصی نقاط کشور انجام می دهند.

وی گفت: با توجه به این که حجم ورود زائرین به مرز مهران بیشتر است و از دیروز تا به این لحظه بیش از ۳۰۰ هزار نفر ورودی به مرز مهران داشتیم بر همین اساس می طلبد که زائرین صبر و تحمل بیشتری داشته باشند در تهیه اتوبوس ها عجله نکنند هماهنگی های لازم در این جهت به عمل آمده در اسرع وقت کار انتقال زوار به اقصی نقاط کشور انجام خواهد.

کد مطلب 4446732

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