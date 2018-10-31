هوای عتبات تا شنبه صاف و آفتابی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نقشینه امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: بیشینه دمای امروز کربلا ۲۹، فردا ۳۱ و جمعه ۲۸ درجه سانتیگراد است و کمینه دمای فردا در کربلا ۱۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: روز جمعه مرز های غرب و جنوب غرب به خصوص ایلام و مهران افزایش ابر و گاهی وزش بادهای شدید را شاهد خواهد بود.

نقشینه تصریح کرد: در اهواز برای فردا و پس فردا غبار صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: مریوان فردا نیز مانند امروز هوایی صاف تا قسمتی ابری و روز جمعه افزایش ابر را خواهد داشت.

وی در خصوص دمای هوای کرمانشاه نیز گفت: کمترین دمای کرمانشاه امروز چهار درجه بالای صفر خواهد بود.

نقشینه بیان کرد: فردا گستره بارش ها علاوه بر سواحل غربی تا مرکزی و شرقی مازندران و گلستان کشیده می شود.

وی خاطر نشان کرد: در غرب خراسان شمالی و استان اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز در شمال استان های قزوین، البرز و تهران با بارش رو به رو هستیم.

نقشینه اظهار داشت: جمعه در ارتفاعات تهران، ارتفاعات البرز و مازندران و سمنان احتمال بارش برف هست و با کاهش دما رو به رو می شویم.

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت جوی تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر گفت: سواحل مواج و متلاطم خواهند بود.

نقشینه درباره وضعیت آب و هوایی سایر نقاط کشور هم گفت: در پاره ای از مناطق خراسان جنوبی، شرق سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک را داریم.

او اضافه کرد: جمعه نوار شرقی کشور و همچنین شرق هرمزگان باد شدید و گرد و خاک را دارد و تهران آسمان صاف تا کمی ابری خواهد داشت، همچنین فردا با افزایش ابر ذر اسن مناظث روبرو هستیم.

بر اساس این گزارش در بخش های مرتفع تهران فردا شب احتمال بارش باران و برف و جمعه با افت دما رو به رو خواهیم بود.

شایان ذکر است، بیشینه دمای امروز مهرآباد ۱۹ ، فردا ۱۸ و جمعه ۱۷ در جه سانتیگراد خواهد بود.