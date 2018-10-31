سفیر عربستان در اندونزی احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی در بیانیه‌ ای اعلام کرد که وی امروز چهارشنبه در تماس با «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه سعودی مراتب اعتراض خود را به دنبال اعدام یک خدمتکار زن اندونزیایی در عربستان اعلام کرده است.

رئیس جمهوری اندونزی در جریان این تماس خواستار توضیحات بیشتر ریاض در این خصوص شد.

لازم به ذکر است، بر اساس دفتر ریاست جمهوری اندونزی، ریاض یک شهروند این کشور به نام «توتی تورسیلاواتی» (Tuti Tursilawati) را بدون اطلاع جاکارتا به دلیل اتهام قتل یک سعودی اعدام کرد.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه این کشور نیز از احضار سفیر سعودی در جاکارتا در این خصوص خبر داد.

این درحالیست که بر اساس اعلام این رویترز، رسانه های خبری پیشتر ددر این باره گفته بودند که ارباب این زن قصد تجاوز به وی را داشته بود که با واکنش «توتی تورسیلاواتی» به قتل رسید.