نمایشگاه سوگواره عکس «نقل نخل» در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه سوگواره عکس با عنوان نقل نخل به مناسبت ایام پایانی ماه صفر امروز در یزد افتتاح شد.

در این نمایشگاه تصاویری مربوط به دومین سال مراسم نخل برداری در میدان امیرچقماق در روز عاشورای حسینی به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه حاصل کار ۵۸ عکاس در دو بخش آماتور و حرفه ای بوده که با گزینش ۶۱ عکس از بین ۳۲۰ تصویر ارسالی به مدت چهار روز در مسجد امیرچقماق یزد در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

از بین عکس‌های به نمایش درآمده شش اثر برگزیده شده و در مراسم اختتامیه از آنها تقدیر خواهد شد.

به گزارش مهر، نخل‌برداری یکی از آیین‌های سنتی عزاداری در یزد است که در آن جمع زیادی از مردان به صورت هماهنگ سازه‌ای چوبی که نماد تابوت امام حسین (ع) است و هر یک از اجزای آن تعریف خاصی دارد و نمادی ویژه به شمار می‌رود، را بر دوش می‌کشند.

مراسم نخل‌برداری یزدی‌ها چند سال پیش در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید.