به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «لارس لوک راسموسن» (Lars Lokke Rasmussen) نخست‌وزیر دانمارک امروز چهارشنبه در ادامه اتهام زنی های کشورش علیه تهران در اظهاراتی اعلام کرد: با متحدانمان به منظور در حال رایزنی هستیم تا تحریم های احتمالی را علیه ایران اِعمال کنیم.

نخست‌وزیر دانمارک در این خصوص گفت: ما طی روزهای آتی با متحدان اروپایی‌ مان گفتگو می‌ کنیم تا به پاسخی متحد در برابر ایران برسیم.

نخست‌وزیر دانمارک در ادامه گفت: البته در این مسیر، می‌ خواهیم توافق هسته‌ ای (برجام) را حفظ کنیم.

دانمارک روز جمعه سفیر خود را در اعتراض به آنچه تلاش ایران برای قتل یک مخالف مقیم دانمارک خوانده، فراخواند. ایران قویا این ادعای کپنهاگ را تکذیب کرده است.