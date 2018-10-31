  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

استاندار قزوین:

صندوق توسعه ملی در طرح انتقال آب سدطالقان به قزوین مشارکت می کند

صندوق توسعه ملی در طرح انتقال آب سدطالقان به قزوین مشارکت می کند

قزوین- استاندار قزوین گفت: با همکاری صندوق توسعه ملی، عملیات طرح انتقال آب سد طالقان به قزوین تسریع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی به همراه منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی استانداری و حمید پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با مرتضی شهیدزاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی دیدار کرد.

استاندار قزوین در این دیدار با اشاره به برنامه هفتگی پیگیری طرح ها و اولویت های اقتصادی استان از سوی مدیریت ارشد استان در وزارتخانه ها و سازمان ها و مراکز ملی اظهار داشت: طرح های کلان اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت هفتگی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی در سطوح ملی پیگیری می شود.

وی افزود: یکی از پروژه های بزرگ استان، اجرای طرح انتقال آب سد طالقان به استان قزوین به عنوانی یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور است که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.

زاهدی تصریح کرد: برای اجرای این طرح مقررشد بخش خصوصی و پیمانکار پروژه از طریق عاملیت یکی از بانک های دولتی بتواند از تسهیلات و منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند که در دیدار با شهید زاده مدیرعامل صندوق با این درخواست موافقت شد.

استاندار یادآورشد:در این دیدار همچنین با تامین منابع ارزی ۵ واحد تولیدی بزرگ استان از طریق صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک های استان موافقت شد.

زاهدی تصریح کرد:در این دیدار از مدیرعامل صندوق توسعه ملی برای حضور در استان و شرکت در جلسات اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری  و ارزیابی میدانی طرح ها و وضعیت اقتصادی استان دعوت شد که ضمن موافقت قرار شد مقدمات این سفر پس از ماه های محرم و صفر فراهم شود.

کد مطلب 4446812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها