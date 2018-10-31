پمپئو: هیچ نشانه ای از تغییر در رفتار ایران مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فاکس‌نیوز درباره مسائل کنونی در روابط کشورش با ایران مدعی شد: در آستانه بازاِعمال تحریم های واشنگتن علیه ایران هستیم. دیروز نیز دانمارک از طرح ایران ... در این کشور خبر داده بود. این کشور بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان است.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: تلاش ما این است که آنها را برای تغییر در رفتارشان مجاب کنیم... ما به اروپائی ها برای جلوگیری از رفتارهای ایران مثلاً در دانمارک به اروپائی های پیشنهاد کمک داده ایم.

وی در ادامه درباره برجام نیز گفت: تا کنون انگلیس و اتحادیه اروپا با اتخاذ مواضعی متفاوت با ما در این توافق مانده اند. دلایل خود را درباره مواضعمان در این باره را با اروپائی ها در میان می گذاریم... چالش برجام این بود که برنامه موشکی ایران را مورد توجه قرار نمی داد... در برجام به اقدامات ایران در سوریه، عراق و نقاط دیگر در خاورمیانه پرداخته نشده بود.

«مایک پمپئو» با نقض سخنان پیشین ترامپ افزود: هیچ نشانه ای از تغییر در رفتار ایران مشاهده نشده است. هیچ نشانه.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره قتل روزنامه نگار و منتقد عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول نیز گفت: مرگ خاشقجی یک تراژدی بود؛ چیز وحشتناکی بود که اتفاق افتاد؛ یک قتل. قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول ناقض هنجاری های حقوق بین الملل بود. از سعودی ها و از ترکیه خواسته ایم تا در این خصوص کار کنند تا واقعیات درباره مکان قتل مشخص شود. تا کنون سئوال های بسیاری در این باره پاسخ داده نشده اند. به دنبال واقعیاتی هستیم که آمریکائی ها می توانند آن را پیدا کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات را از آن ها می گیریم؛ اما بر کسی تکیه نمی کنیم. روابط بسیار طولانی راهبردی میان ما و ریاض در حوزه های نظامی و تجاری وجود داشته است. همه مسببان این قتل باید در برابر اقدام خود پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: اطلاعات را از آن ها می گیریم؛ اما بر کسی تکیه نمی کنیم. روابط بسیار طولانی راهبردی میان ما و ریاض در حوزه های نظامی و تجاری وجود داشته است. موظفیم از ادامه روابط خوب خود با عربستان اطمینان حاصل کنیم.