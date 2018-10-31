به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو اعلام کرده این سازمان آمادگی دارد تا در ارتباط با «پیمان منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میانبرد» با روسیه گفتگو و مذاکرات جامع دنبال کند.

ناتو این گفتگوها را در راستای امنیت بین‌المللی مفید ارزیابی کرده و گفته است همه کشورهای ناتو معتقدند که «پیمان منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میانبرد» موسوم به INF برای امنیت آتلانتیک-اروپا بسیار حیاتی و ضروری است.

اعلام آمادگی ناتو برای گفتگو و مذاکره با روسیه در ارتباط با پیمان هسته‌ای موسوم به « منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میانبرد» یا INF پس از برگزاری جلسه مشترک شورای ناتو و روسیه اعلام شده و انتظار می‌رود مسکو و اتحادیه اروپا به زودی مذاکرات مفصلی را در ارتباط با امضای این پیمان آغاز کنند.

«شورای ناتو و روسیه» متشکل از ۲۹ عضو ناتو به علاوه روسیه روز چهارشنبه در بروکسل تشکیل جلسه داد و موضوعات متنوعی از جمله فعالیت‌های نظامی دو طرف و وضعیت افغانستان، اوکراین و برخی دیگر از مسائل مورد علاقه مشترک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اعلام آمادگی ناتو برای گفتگو با روسیه در ارتباط با «پیمان منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میانبرد» پس از آن عنوان شده که وزیردفاع روسیه از آمادگی کشورش برای مذاکره با اروپا پیرامون این پیمان هسته‌ای مشترک خبر داده بود.

«پیمان منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میان برد» در سال ۱۹۸۷ میان رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا امضا شد، اما در اکتبر امسال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تصمیم دارد از این پیمان مشترک خارج شود و حال به نظر می‌رسد روسیه و اتحادیه اروپا بدنبال ائتلاف بر سر این پیمان بدون حضور آمریکا هستند.