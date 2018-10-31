  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۹ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۵۰

دبیر کمیته حمل ونقل و سوخت ستاد اربعین:

ناوگان اتوبوسرانی برای حمل و نقل زائرین بسیج شده اند

ناوگان اتوبوسرانی برای حمل و نقل زائرین بسیج شده اند

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین گفت: ناوگان ۱۲ هزار دستگاهی اتوبوسرانی بین شهری برای حمل و نقل زائران بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نفیسی شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به ورود جمع کثیری از زائران از مرز مهران تصریح کرد: تعداد زیادی از اتوبوس های بین شهری هم اکنون در حال حرکت به سمت پایانه مرزی مهران هستند.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه از اتوبوس ها در پایانه برکت شهر مهران در حال سوار کردن مسافران برای رساندن به مقاصد هستند.

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین گفت: پیش بینی می شود تا پایان امروز بیش از ۲۰۰ هزار زائر از پایانه مرزی مهران وارد کشور شوند.

رضا نفیسی افزود: دیروز بیش از ۲۵۰ هزار زائر از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه وارد کشور شده اند.

وی خاطر نشان کرد: زائران در صورتی که در پایانه های اتوبوسرانی با مشکلی مواجه شدند با نمایندگان کمیته حمل و نقل ستاد اربعین که در پایانه های اتوبوسرانی  مستقر هستند مطرح کنند.

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین ادامه داد: نمایندگان این کمیته سریعا نسبت به رفع مشکلات پیش آمده اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 4446848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها