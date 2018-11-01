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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

کارشناس مسائل خاورمیانه:

قتل عام شیعیان نیجریه به دلیل خطر مقابله با استعمار بود

قتل عام شیعیان نیجریه به دلیل خطر مقابله با استعمار بود

کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: قتل عام ۴۲ نفر از شیعیان در نیجریه به دلیل خطر بزرگی بود که برای استعمار انگلیس و وهابیت و صهیونیست ها داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قناد باشی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: حکومت نیجریه تحت استعمار انگلیس بوده و از رژیم صهیونیستی تسلیحات و آموزش های نظامی دریافت و هزینه های تبلیغاتی خود را از طریق وهابیت عربستان تامین می کند.

وی با اشاره به شعارهای آزادی بیان و عقیده و فرهنگ توسط حکومت نیجریه و دنیای غرب گفت: سرکوب و قتل عام مردم شیعه نیجریه در روز اربعین کذب بودن این ادعا و شعار ها را نشان داد.

کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: حرکت مردم نیجریه چون حرکت جذابی شده و از کشور های همسایه نیز افراد زیادی را متوجه خود کرده است، می تواند تاثیرات مهمی را در شرق نیجریه بجای بگذارد.

جعفر قنادباشی تصریح کرد: حکومت تحت سیطره استعمار قصد دارد با بالابردن هزینه این راهپیمایی ترس عمومی در بین مردم ایجاد کنند و از اجرای این مراسم جلوگیری کنند.

وی با اشاره به سرکوب مردم نیجریه در روز قدس چند سال پیش گفت: تجربه نشان داده که این سرکوب و کشتار و شهید کردن مردم موجب افزایش جمعیت شرکت کنندگان در این حرکت خواهد بود.

کارشناس مسائل خاورمیانه خاطر نشان کرد: رسانه های بین المللی متعددی در نیجریه مستقر هستند و به وسایل مختلف اقدام به ترویج فساد در این کشور می کنند.

قنادباشی افزود: درصد بسیار بالایی از جمعیت ۱۷۰ میلیونی نیجریه بدون زیر پا گذاشتن هیچ قانون و مقرراتی این حرکت را با وجود تمام تبلیغات فرهنگی و اخلاقی راه اندازی کرده اند که نشان دهنده شکست دنیای غرب در مقابل اعتقادات واقعی مردم نیجریه است.

کد مطلب 4446866

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