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۲۳ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۵

وزارت بهداشت اعلام كرد:

واكسيناسيون سرخك و سرخجه اطرافيان، خطري براي زنان باردار ندارد

بر اساس مصوبه كميته ايمن سازي كشوري، وزارت بهداشت با صدور اطلاعيه اي انجام واكسيناسيون سرخك وسرخجه دراطرفيان را براي زنان باردار بي خطر دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، طي روزهاي گذشته زنان باردار طي تماسهاي متعددي با ستاد خبري واكسيناسيون سراسري حذف سرخك و سرخجه مادرزادي از به مخاطره افتادن سلامت خود به دليل انجام واكسيناسيون اطرافيان ابراز نگراني كرده اند .

بر اساس اين گزارش  وزارت بهداشت در واكنش به اين نگراني اعلام كرد  اين مسئله  هيچگونه عوارضي براي زنان باردار ندارد.

گفتني است، تا كنون 65 درصد از جمعيت هدف در زنجان، 50 درصد از واجدين شرايط در كاشان، 65 درصد از جوانان بين 5 تا 25 ساله در استان مازندران و 70 درصد از جمعيت مورد نظر در استان كردستان و 50 درصد از جوانان و نوجوانان استان اردبيل تا كنون تحت پوشش واكسناسيون سرخك و سرخجه قرار گرفته اند.

کد مطلب 44469

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