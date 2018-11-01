حذف تیم اراک و استراحت ذوب آهن/ جدال مدعیان در کازرون و سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته چهارم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان امروز پنجشنبه ۱۰ آبان با برگزاری دو دیدار و فردا جمعه ۱۱ آبان با پیگیری دو دیدار دیگر دنبال خواهد شد .

به دنبال رای قطعی کمیته انضباطی فدراسیون مبنی بر حذف تیم اراک لیگ تا پایان فصل با ۹ تیم دنبال می شود. به این ترتیب در این هفته تیم ذوب آهن اصفهان حریف نماینده اراک قرعه استراحت دارد.

برنامه هفته چهارم مسابقات لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب است:

* پنج شنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۶

- فراز بام‌خائیز دهدشت - نفت و گاز گچساران

- مس کرمان - نجف آباد

* جمعه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۶

- فولاد سپاهان - سربداران سبزوار

- نیروی زمینی کازرون - زاگرس اسلام آباد

رده بندی رقابتهای لیگ برتر تا پایان هفته سوم:

۱- زاگرس اسلام آباد با ۶ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۴امتیاز ( یک بازی کمتر)

۳- صنعت مس کرمان با ۴ امتیاز

۴- نیروی زمینی کازرون با ۴ امتیاز

۵- نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز

۶- فرازبام خائیز دهدشت با ۲ امتیاز ( یک بازی کمتر)

۷- هیات نجف آباد اصفهان با ۲ امتیاز ( یک بازی کمتر)

۸ - نماینده اراک بدون امتیاز و بدون بازی

۹ - سربداران سبزوار بدون امتیاز( یک بازی کمتر)

۱۰- ذوب آهن اصفهان با ۲ امتیاز ( یک بازی کمتر)