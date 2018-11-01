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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

فرماندهی انتظامی شهرستان سروآباد:

سه تن گردوی قاچاق در خودرو تویوتا لندکروز کشف و ضبط شد

سه تن گردوی قاچاق در خودرو تویوتا لندکروز کشف و ضبط شد

سنندج - فرماندهی انتظامی شهرستان سروآباد از کشف بیش از سه تن گردو قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان، سرهنگ علیرضا کرجی گفت: ماموران انتظامی شهرستان در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و حین کنترل خودروهای عبوری در محور "دزلی - سروآباد " موفق به توقیف خودرو تویوتا لندکروز حامل بار قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر موفق شدند بیش از سه تن گردوی قاچاق کشف کنند، ادامه داد: در این عملیات دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان سروآباد یادآور شد: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

کد مطلب 4446940

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