سه تن گردوی قاچاق در خودرو تویوتا لندکروز کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان، سرهنگ علیرضا کرجی گفت: ماموران انتظامی شهرستان در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و حین کنترل خودروهای عبوری در محور "دزلی - سروآباد " موفق به توقیف خودرو تویوتا لندکروز حامل بار قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر موفق شدند بیش از سه تن گردوی قاچاق کشف کنند، ادامه داد: در این عملیات دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان سروآباد یادآور شد: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.