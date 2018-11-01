اجرای تعزیه در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، خانه هنرمندان ایران تا ۱۶ آبان هر شب ساعت ۱۸ میزبان اجرای تعزیه گروه کانون «کهربای» تعزیه است.

مجید خسروآبادی سرپرست گروه کانون «کهربای» تعزیه است. از دیگر اعضای این گروه می‌توان به میرزا ابوالفضل منبت کار، یحیی گلوردی، مهدی بخشی، کاظم جده خواه، مهدی صیادی، ابوالفضل گلوردی، حسین گلوردی، جواد پاکنژاد، اسماعیل علی اسلام و احمد مقدسی اشاره کرد.

فضل و فتاح، حجه الوداع امام حسین، شهادت عابس و شوزب، شهادت وهب و غلام ترک، شهادت حر ابن یزید ریاحی، ورود اسرا به مدینه، شهادت امام حسن، شهادت امام رضا، شهادت شاهچراغ مجالس تعزیه شب‌های پیش رو است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا چهارشنبه ۱۶ آبان هر شب ساعت ۱۸ به فضای باز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.