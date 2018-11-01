به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از ملاقات با همتای کره شمالی خود در هفته آینده خبر داد و گفت: هدف از این دیدار تسریع تلاش‌ها در راستای عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای و مقدمه‌چینی برای دومین دیدار سران ۲ کشور است.

البته پیشتر خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی از این دیدار خبر داده بود اما تایید آن از سوی پمپئو، موضوع جدیدی است.

پمپئو در خصوص اینکه دقیقاً کجا و با چه کسی دیدار می‌کند حرفی به میان نیاورد حال آنکه پیشتر یونهاپ گفته بود این دیدار در نیویورک انجام می‌شود.

به گفته پمپئو، دومین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز احتمالاً اوایل ماه میلادی آینده (۲۰۱۹) انجام می‌شود.