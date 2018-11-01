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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

پمپئو هفته آینده با همتای کره شمالی دیدار می‎کند

پمپئو هفته آینده با همتای کره شمالی دیدار می‎کند

وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در ادامه رایزنی‎های واشنگتن- پیونگ‎یانگ؛ با همتای خود از کره شمالی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از ملاقات با همتای کره شمالی خود در هفته آینده خبر داد و گفت: هدف از این دیدار تسریع تلاش‌ها در راستای عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای و مقدمه‌چینی برای دومین دیدار سران ۲ کشور است.

البته پیشتر خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی از این دیدار خبر داده بود اما تایید آن از سوی پمپئو، موضوع جدیدی است.

پمپئو در خصوص اینکه دقیقاً کجا و با چه کسی دیدار می‌کند حرفی به میان نیاورد حال آنکه پیشتر یونهاپ گفته بود این دیدار در نیویورک انجام می‌شود.

به گفته پمپئو، دومین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز احتمالاً اوایل ماه میلادی آینده (۲۰۱۹) انجام می‌شود.

کد مطلب 4447083
مریم خرمایی

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