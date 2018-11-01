تیم فوتبال امید کاسپین فردا به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی هفته هفتم لیگ یک فوتبال امید های کشور، تیم امید کاسپین قزوین در خانه برابر مقاومت ساری صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود و تیم پیروز میدان، قهرمان نیم فصل اول رقابت های لیگ یک می شود.

تیم امید کاسپین قزوین با هدایت صادق افشار با ۱۱ امتیاز در مکان دوم گروه خود قرار دارد.



پیروزی تیم فوتبال سفیر آبیک برابر کاسپین قزوین در بازی دوستانه

تیم فوتبال دسته دومی کاسپین قزوین در دیداری تدارکاتی با نتیجه یک بر صفر در برابر تیم دسته سومی سفیرنوین آبیک شکست خورد.

کاسپین در این دیدار به بازیکنان اصلی خود استراحت داده بود و از آنها استفاده نکرد.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.



دیدار دوستانه فوتبال پیشکسوتان قزوین و ابهر فردا برگزار می شود

دیدار دوستانه فوتبال پیشکسوتان قزوین و ابهر یادبود درگذشتگان فوتبال استان قزوین فردا ساعت ۱۰ صبح در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.



دعوت بانوی تاکستانی به اردوی تیم ملی فوتبال

بهناز طاهرخانی از تاکستان به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان فراخوانده شد.

اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از ۱۱ تا ۱۳ آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

دور اول مقدماتی رقابت‌های المپیک فوتبال بانوان، رقابت‌های گروه B با حضور تیم‌های ایران، هنگ‌کنگ و لبنان از ۸ تا ۱۳ نوامبر (۱۷ تا ۲۲ آبان ماه) به میزبانی تایلند در شهر چونبوری برگزار می‌شود.

تیرانداز قزوینی در صدر برترین های کشور

فدراسیون جهانی تیراندازی، در پایان ماه اکتبر، آخرین رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد و ابراهیم برخورداری تیرانداز ملی پوش قزوینی در صدر ورزشکاران در رشته تپانچه ۱۰ متر، کشورمان قرار گرفت.

برخورداری در این بخش در رنکینگ ۸۵ دنیا قرار گرفته است.

برخورداری شرکت در رقابت های بازی های آسیایی، جهانی و المپیک را در کارنامه خود دارد.