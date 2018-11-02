به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، محمد هادی عسگری، گفت: در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع)، پنجمین همایش دانشجویان زائر پیاده امام رضا (ع) با عنوان «طریق رضوی» به تاسی از پیادهروی اربعین با حضور دانشجویانی از دانشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی گفت: یک هزار نفر از دانشجویان با اولویت دانشجویان زیارت اولی ساماندهی شدهاند و در ایام شهادت امام رضا (ع) در ملکآباد در محور نیشابور به مشهد، جمع میشوند و پس از یک روز پیادهروی به مشهد مقدس خواهند رسید و ۲ روز در حرم امام رضا (ع) مقیم خواهند شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه امام رضا (ع) میزبان این دانشجویان خواهد بود، خاطرنشان کرد: ثبتنام این دانشجویان قبلا از طریق دانشگاهها به صورت گروهی انجام شده و کاروانهای دانشجویی در قالب ۱۵ دانشگاه شکل گرفتهاند. امیدواریم در سال آینده شاهد حضور بیشتر دانشگاهیان در این برنامه فاخر و معنوی باشیم.
عسگری گفت: در این دو روز برنامههای ویژهای برای دانشجویان تدارک دیده شده و هزینه این فعالیت از محل کمک خیرین و اعتبارات ستادی تامین خواهد شد.
نظر شما