وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان/ارتفاع موج دریای عمان ۲.۵ متر

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی رشد ابر در سطح استان سیستان و بلوچستان طی امروز نیز همچنان ادامه دارد به طوری که احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در برخی ارتفاعات نیمه جنوبی استان وجود دارد.

وی افزود: همچنین از امروز تا روز شنبه در شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز وزش باد شدید همراه با گرد و خاک با سرعت ۷۰ تا ۹۰ و گاهی بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت در نقاط مستعد موجب طوفان گردوخاک و کاهش شدید دید می شود.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در روز جمعه شدت وزش باد در این مناطق بیشتر است، ادامه داد: طی این مدت در سایر نقاط استان افزایش غبار انتظار می رود و در نوار شرقی از «میرجاوه» تا «گواتر» و همچنین مرز غربی از «شورگز» تا «زرآباد» وزش باد شدید سبب خیزش گردوخاک می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه دمای هوا از امروز تا روز شنبه در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان حدود ۴ تا ۷ درجه کاهش می یابد، گفت: از پنج شنبه شب تا یکشنبه نیز در نواحی ساحلی و بر روی دریای عمان وزش باد از سمت شمال شدید برآورد می شود که علاوه بر ایجاد گردوخاک و کاهش دید در خشکی، دریا نیز طی این مدت مواج می شود و ارتفاع موج در برخی نقاط به ۲.۵متر هم می رسد.