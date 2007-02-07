پس از بحران کاریکاتورهای موهن؛ بسترهای گفتگو و درک مسلمانان در دانمارک فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پس از سپری شدن بحران کاریکاتورها، دانمارکی ها به درک این مطلب رسیدند که مسلمانان چون دانمارکی ها با یکدیگر تفاوت دارند و همه را نمی توان با یک چشم در نظر گرفت.

بحران کاریکاتورهای موهن از ماه سپتامبر 2005 و در پی انتشار 12 کاریکاتور در روزنامه پر تیراژ "یولند پستن" آغاز شد که طی آنها پیامبر اعظم(ص) اسلام را مورد اهانت قرار داده بود. به رغم اینکه بر اساس قوانین اسلام هر نوع تصویرنگاری از پیامبر و ائمه ممنوع تلقی می شود، اما این کاریکاتورها پس از دانمارک با دستاویز قرار دادن آزادی بیان در بسیاری از روزنامه های اروپایی منتشر و موجبات خشم مسلمانان جهان را برانگیخت.

برخی از ناظران این بحران را به مثابه ابرازی برای تغییر نگرش دانمارکی ها نسبت به خارجی ها توصیف کرده اند، درست همان استدلالی که بسیاری از مسلمانان از آن حمایت می کنند.

ابوحسن از ائمه جماعات شهر ادنسه دانمارک اظهار داشت که پس از وقوع این بحران با دانمارکیها گفتگوهای جدی و مثبتی صورت داده ایم، این بحران حتی باعث شد تا بسیاری از دانمارکی ها به منظور ارتقاء سطح دانش خود درباره اسلام به دنبال کسب اطلاعات درباره مسلمانان و پیامبر اسلام(ص) باشند.

وی تصریح کرد: اکنون آنها بیش از دسامبر 2005 درباره قرآن و حضرت محمد(ص) اطلاعات دارند و این امر را می توان برای مسلمانان مثبت تلقی کرد.

پس از اعتراض مسلمانان سراسر جهان به انتشار دوباره این کاریکاتورها، تلاشهای گسترده ای در راستای معرفی حقیقت اسلام به ویژه شخصیت والای پیامبر اعظم(ص) صورت گرفت و از آنجا که کشور اسکاندیناوی دانمارک مقر اصلی این کاریکاتورها بود بسیاری از این تلاش ها در دانمارک متمرکز شد. انتشار دومین نسخه از قرآن کریم به زبان دانمارکی برای مطالعه غیر مسلمانان دانمارکی یکی از تلاشهای مسلمانان به منظور اطلاع رسانی درباره حقایق دین خود بود.

یک کارگردان مشهور دانمارکی نیز به تازگی اعلام کرده قصد دارد فیلمی از بحران کاریکاتورهای موهن ساخته و آن را از چشم انداز ارتباطات میان فرهنگ و روابط انسانی مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی گروه مسلمانان دموکرات که به دنبال بحران کاریکاتورها تشکیل شد گفت: پس از این بحران گفتگومیان دانمارکی ها و اقلیت مسلمان این کشور وسیع تر شده و با دید تکثرگرایانه صورت می گیرد. مردم از اقشار متعدد میانه روتر و نکته سنج تر شده اند.

مسلمانان دانمارک کمیته اروپایی احترام به نبی را تشکیل داده اند که دارای 27 سازمان عضو است و با هدف گسترش آگاهی درباره ویژگی های پیامبر(ص) فعالیت می کند.

اغلب جمعیت دانمارک را مسیحیت تشکیل داده اند که اکثریت این مسحیان دارای مذهب پروتستان هستند. آزادی دینی در دانمارک جزئی از قانون اساسی این کشور محسوب می شود. 19 جامعه مختلف دینی مسلمان در دانمارک از جایگاه انجمنهای دینی برخوردار بوده و می توانند از مزایای مالیاتی استفاده کنند. این در شرایطی است که برخلاف اکثر کشورهای غربی جدایی دین و دولت در کشور دانمارک معنای چندانی ندارد و مزایای اقتصادی و فرهنگی این کشور به کلیسای دولتی دانمارک می رسد و با هیچکدام از اقلیتهای دینی به اشتراک گذاشته نمی شوند.

از 200 هزار مسلمانی که در دانمارک زندگی می کنند اکثریت از نسل اول و اهل کشورهای اسلامی هستند. در سال 1970 بسیاری از مسلمانان از کشورهای ترکیه، پاکستان، مراکش یا یوگسلاوی به این کشور مهاجرت کردند. در حالی که طی دو دهه پس از آن، بخش قابل توجی از مهاجران این کشور را فلسطینیها، ایرانیها، عراقی ها و سومالیایی ها تشکیل دادند و بعدها مسلمانان بالکان نیز به این گروه افزوده شد که به نوعی موج دوم مهاجران مسلمان این کشور محسوب می شوند.