ترکیه: عربستان درباره «خاشقجی» پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری ترکیه امروز پنجشنبه از مقامات عربستان سعودی خواست از روند تحقیق درباره قتل جمال خاشقجی منتقد و روزنامه‌نگار سعودی، حمایت کنند.

وی تاکید کرد: «سعود بن عبدالله بن مبارک المعجب» دادستان کل عربستان سعودی در سفر ۳ روزه خود به استانبول از پاسخ به سوالات ترکیه عاجز مانده است و آنکارا انتظار دارد هرچه زودتر پاسخی به این سوالات داده شود و در همین راستا تحقیقات ما نیز عمیقتر می‌شود.

اظهارات وی یک روز بعد از آن ایراد شد که دادستانی کل ترکیه اعلام کرد: خاشقجی روز ۲ اکتبر در محل کنسولگری عربستان در استانبول خفه و سپس جسد وی مُثله و سر به نیست شده است.

عبدالحمید گل تاکید کرد: از مقامات سعودی انتظار همکاری نزدیک در این مسئله را داریم. آنها باید در راستای روشن شدن همه جوانب واقعه، با ما همکاری کنند.

به گزارش مهر، خاشقجی حدود یک ماه پیش برای انجام برخی امور کنسولی به کنسولگری عربستان در شهر استانبول رفت اما هرگز از آن بیرون نیامد. مقامات سعودی در ابتدا منکر قتل وی بودند اما در نهایت زیر فشار افکار عمومی به این مسئله اعتراف کردند حال‌آنکه هیچ مقامی مسئولیت صدور فرمان برای انجام این جنایت را برعهده نگرفته است.