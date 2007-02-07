حیات وحش ایران در آستانه نابودی قرار دارد

اسرافیل شفیع زاده ، کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون در ارتباط با حفظ محیط زیست و به خصوص نگهداری از حیات وحش رو به انقراض ، حرکت جدی انجام نداده و این امر باعث نابودی گونه های نادر در نقاط مختلف کشور شده است.

وی افزود: طی سالهای اخیر روند منقرض شدن برخی گونه ها همچون قوچ ایرانی مشاهده می شود و این در حالی است که این امر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار نگرفته است.

شفیع زاده گفت: مسئولان محیط زیست همواره واقعیت را کتمان می کنند و از اعلام گونه های از بین رفته حیات وحش خودداری می کنند .

وی تصریح کرد: در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع به راحتی شکارچیان غیر مجاز مبادرت به شکار می کنند و این در حالی سازمان حفاظت محیط زیست برخوردی با این افراد صورت نمی دهد.

این کارشناس محیط زیست افزود: عدم برخورد جدی با شکارچیان غیر مجاز روند شکار گونه های نادر را افزایش داده و در صورتی که سازمان محیط زیست به دنبال برنامه اساسی در این خصوص نباشد در حوزه حیات وحش با فاجعه عظمی مواجه خواهیم شد.

وی همچنین بر عدم اطلاع مدیران محیط زیست نسبت به مسائلی زیست محیطی اشاره کرد و افزود: عدم اطلاع مدیران و مسئولان محیط زیست از چگونگی حفظ و حراست از محیط زیست باعث شده روند تخریب و نابودی مناطق حفاظت شده و همچنین انقراض گونه های نادر حیات وحش افزایش پیدا کند.