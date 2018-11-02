وزارت امور خارجه هیچ اقدامی در «دیپلماسی اقتصادی» ندارد

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور در زمینه «دیپلماسی اقتصادی» اظهار داشت: دستگاه‌ دیپلماسی کشورهای دیگر و سفرای آن‌ها فعالیت‌های خوبی در زمینه بازاریابی و ایجاد ارتباط بین تجار و صادرکنندگان کشورشان با خریداران دیگر کشورها انجام می‌دهند و به پویایی صنعت کشورهای خود کمک می‌کنند.

وی افزود: در خصوص تعاملات اقتصادی کشورمان با همسایگان، عراق که کشوری کاملا با ما همراه بوده، بازار آن در حال از دست رفتن است و دشمنان ملت عراق که مردم این کشور هم انگیزه خوبی برای همراهی با آن‌ها ندارند در حال به دست گرفتن بازار آن هستند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه مسئولیت جدی این موضوع متوجه وزارت امور خارجه است و اقدام خاصی از سوی آن‌ها دیده نمی‌شود، گفت: پس از تنشی که در روابط روسیه و ترکیه ایجاد شد، روسیه تمایل داشت محصولات کشاورزی خود را از ایران تامین کند؛ اما متولی مشخصی برای هماهنگی بین بخش‌ها در خصوص این موضوع و ساز و کار لازم وجود نداشت.

عامری تاکید کرد: درباره قطر نیز سهم ما از بازار آنجا فقط ترانزیت شد که می‌توانست بسیار گسترده‌تر از آن باشد.

وی در پایان با بیان اینکه برای مسئولین سیاست خارجی کشور انجام کار فقط در مذاکره سیاسی با اروپا خلاصه شده است، تصریح کرد: اگر بازار ۴۰۰ میلیاردی اطراف ایران با برنامه ریزی خوبی از سوی وزارت امور خارجه در اختیار گرفته شود، می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر اقتصاد ما داشته باشد.