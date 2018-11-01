برای تاسیس گلخانه در ری عوارضی توسط شهرداری دریافت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت‌الله جمالی‌پور ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار قلعه نو طی سخنانی اظهار داشت: ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در بخش قلعه نو به مشکل جدی تبدیل شده است و با توجه به اینکه جهاد کشاورزی متولی امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز است لازم است همکاری هایی را برای از حل این مشکل در این زمینه داشته باشیم.

جمالی پور در ادامه با اشاره به اینکه موانعی برای کسب پروانه گلخانه در ری وجود دارد گفت: کسب پروانه گلخانه نباید بیش از ۲ ماه به طول بیانجامد چرا که ایجاد گلخانه در ری راهی برای حفظ اراضی کشاورزی محسوب می شود و لازم است موانع موجود بر سر این راه در کوتاه ترین مدت حل شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای صدور مجوز گلخانه‌ای باید یک کارگروه تشکیل شود گفت: شهرداری‌ها نباید برای تأسیس گلخانه‌ها عوارضی بگیرند و در صورتی که اعضای کارگروه دستگاه‌ها تعللی در اجرا داشته باشند برکنار می شوند.

فرماندار ویژه ری اظهار داشت: دامداری‌ها نباید در جوار روستاها شکل بگیرند و در این راستا می خواهیم دامدارها با تجمیع دام و تخصیص مکانی مناسب به آنها به فعالیت بپردازند و از این طریق از سرایت بیماری دام ها به انسان جلوگیری شود.

