مفهوم پدافند غیرعامل در میان اقشار مختلف مردم نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده است، اظهار داشت: این اقدامات منجر به تقویت پدافند غیرعامل در جامعه شده است.

وی با بیان بیان اینکه بسیاری از مردم هنوز با مفهوم پدافند غیرعامل آشنایی ندارند، گفت: این مهم باید با آموزش و فرهنگ سازی در میان مردم نهادینه سازی شود.

طالبی بیان کرد: به همین منظور در هفته پدافند غیرعامل امسال تلاش شده رویکرد اصلی برنامه‌ها، آموزش و فرهنگ سازی باشد.

وی همچنین تقویت پدافند غیرعامل در بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز از رویکردهای اصلی در این هفته و البته در ایام دیگر سال دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: تقویت موضوع پدافند غیرعامل در میان اقشاری نظیر دانش‌آموزان و دانشجویان نیز می‌تواند آثار مثبت بسیاری به دنبال داشته باشد.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب موفقیت‌های بسیار توسط پدافند غیرعامل استان یزد در حوزه‌های آموزشی، فرهنگ سازی و عملیاتی افزود: به همین دلیل از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور این نهاد در استان یزد مورد تقدیر قرار گرفته است.

جانشین شورای پدافند غیرعامل استان یزد تصریح کرد: اقدامات گسترده‌ای در حوزه پدافند غیرعامل در استان یزد انجام شده و این اقدامات در قالب تشکیل ستاد شورای پدافند در یزد و ایجاد کمیته‌های فرعی صورت گرفته است.

به گزارش مهر، از هشتم تا چهاردهم آبان‌ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین و نامگذاری شده است.