انتقاد به جایگاه های سوخت در قروه/فراموشی مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه نشست شورای ترافیک قروه با محوریت بررسی جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان قروه در کنار تصمیم گیری برای درخواست بهره برداری از دو جایگاه دیگر برگزار شد.

در این نشست تمامی مباحث فنی برای دایر کردن پمپ بنزین به همراه مراحل صدور مجوز و بهره برداری از آن بررسی شد که تمامی این موارد فنی مطابق گفته های فرماندار قروه در خصوص تعدادی از جایگاه های سوخت در سطح شهر رعایت نشده است.

در واقع از تعداد ۹ جایگاه عرضه سوخت در قروه ۲ مورد آن واقع در «بلوار آیت اله خامنه ای شمالی وخیابان چمران» غیراصولی بوده و در منطقه مسکونی وجود دارند که این مسئله نه تنها عامل به خطر انداختن ایمنی مردم شده بلکه رفت و آمد شهروندان را هم با مشکل روبرو کرده است. همچنین دو جایگاه تازه تأسیس که منتظر اجازه بهره برداری هستند هم غیراصولی و بدون رعایت استانداردهای لازم کار شده اند که نیاز است تدابیری برای آن ها اتخاذ گردد.

همه مقصریم

فرماندار قروه با انتقاد از بی تفاوتی نسبت به تعیین جایگاه های نامناسب سوخت، اظهار داشت: شرکت نفت تنها به دنبال توجیه اقتصادی این مسئله بوده و مسئولیت ایمنی جامعه را در نظر نگرفته و برای همین به سادگی اجازه بهره برداری این مراکز را داده است.

«موحد امان اللهی» در ادامه شهردار قروه را مورد خطاب قرار داد و صراحتاً اعلام کرد: اگر کمی فقط کمی مسئولیت اجتماعی خود را در نظر می گرفتید هرگز مجوز ساخت و راه اندازی چنین جایگاه هایی را صادر نمی کردید.

هرچند مسئولان امر در این نشست هرکدام به نحوی بی تفاوتی خود را به یکدیگر منتقل می کردند و یا حتی مسئولیت کار را به گردن مسئولان استانی می انداختند.

اما همین پاس کاری ها باعث شد فرماندار قروه بگوید اگر استان تصمیم گیرنده است پس چه بهتر استعفای خود را برای برگزاری چنین جلساتی اعلام کنیم. چرا باید برای این گونه موارد تصمیماتی غیراصولی از طریق استان صورت گیرد؟ آیا مسئولان استانی نسبت به شرایط مناطق شهرستان آگاهی کامل دارند؟

«موحد امان اللهی» همچنین از مدیران مرتبط خواست که از این پاس کاری و یکدیگر را مقصر دانستن دست بردارند چرا که در این اشتباهات همه مقصریم و در واقع برای ایمنی مردم ارزش و احترامی در نظر گرفته نشده است.

پیش بینی نکردن خطرات

گرچه شهردار قروه در پاسخ به انتقادات فرماندار، معتقد بود شهرداری مجوز ساخت می دهد و اجازه بهره برداری با شرکت نفت است اما «موحد امان اللهی» این پاسخ را رد کرد. او خطاب به «حسین پروندی» گفت چرا زمانی که درخواست چنین جایگاه هایی داده شد خطرات احتمالی را پیش بینی نکردید؟ مگر شرایط صدور مجوز را نمی دانستید؟ غیر از این است که فقط به دنبال بهره اقتصادی آن بوده اید؟

«امان اللهی» با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی نمی توان نسبت به این موارد بی تفاوت بود به درخواست دو جایگاه دیگر عرضه سوخت برای راه اندازی اشاره کرد. دو جایگاهی که دقیقاً دارای مجوز غیراصولی بوده و مکان آن ها مطابق قانون و شرایط لازم نیست.

به گفته او مستندات نشان می دهد که مدت زمان برای استعلام این جایگاه ها خیلی سریع صورت گرفته و سؤال اینجاست که آیا برای همه موارد این قدر سرعت عمل در کار وجود دارد؟

«امان اللهی» تمامی مدیران دستگاه های اجرایی دخیل در این مورد را خطاب قرار داد و پرسید: «فقط یک دلیل، تنها یک دلیل قانع کننده برای بهره برداری از این دو جایگاه تازه تأسیس بیاورید که اجازه راه اندازی و شروع به کار داده شود.»

اینجا بود که شهردار و دیگر مسئولان حاضر در جلسه اعلام کردند هیچ گونه دلیلی برای بهره برداری جایگاه های جدید مطابق قانون و دستورالعمل وجود ندارد.

بررسی کارشناسی

مطابق قانون شرایط صدور مجوز جایگاه های سوخت، احداث چنین مراکزی در مناطق مسکونی غیرمجاز بوده و نباید اجازه داده شود. حال بنا به اظهارات رئیس شورای ترافیک قروه، مطابق این قانون به دلیل بی تدبیری مجموعه اداریف هزینه ای متحمل شده و نباید دو جایگاه جدید بهره برداری شوند.

«موحد امان اللهی» همچنین در مصوبه این جلسه خواستار بررسی کارشناسی تمامی جایگاه های عرضه سوخت مطابق دستورالعمل مرتبط و اجرای بند به بند آن شد و در خصوص درخواست های جدید هم گفت باید با علم به قوانین موارد بررسی گردند.

او در پایان جلسه بار دیگر بر توجه به حفظ امنیت جان و مال مردم با درک حس مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.