به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و کاشیما ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت: می توانم از اینکه به فینال رسیده ایم ابراز خوشحالی کنم. این یک مسابقه بزرگ برای ما است. امیدوارم هوادارانمان را خوشحال و راضی کنیم.

وی افزود: فیلم بازی های کاشیما را تماشا کرده ایم و به خوبی این تیم را آنالیز کرده ایم. با تمام توانمان اینجا هستیم. به عنوان بهترین تیم غرب آسیا به فینال رسیده ایم و امیدوارم این روند را در فینال ادامه بدهیم و با نتیجه خوب ژاپن را ترک کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره برنامه این تیم برای ضربات ایستگاهی و کرنر تیم کاشیما، تاکید کرد: طبیعی است که کاشیما را آنالیز کرده ایم و بهترین راه را برای مقابله با این تیم انتخاب کرده ایم. می دانیم این تیم کیفیت خوبی دارد و توانسته به فینال برسد. ممکن است اتفاقات دیگری رخ بدهد ولی بازیکنانم آماده هستند. بهترین تدارکات را داشته ایم. فکر می کنم بهترین راه و برنامه را برای فینال انتخاب کنیم.

برانکو درباره اینکه پرسپولیس در بازی های برگشت در آسیا موفق بوده است، گفت: از این بابت خوشحالیم. در ورزشگاه آزادی از حمایت تماشاگران برخورداریم. آنها تا آخر مسابقه از ما حمایت می کنند و این باعث می شود تیمم خوب بازی کند. فلسفه من این است که برای تمام مسابقات برای برد به میدان برویم؛ چه میزبان باشیم چه میهمان. بازیکنان فلسفه ما را می دانند و می خواهند تا حد امکان تلاش کنند نتایج خوبی بگیرند. حضور ما در ورزشگاه آزادی همیشه یک قوت قلبی خواهد بود چون تماشاگرانمان را پشت خودمان احساس می کنیم.