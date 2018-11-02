فراخوان مشارکت گسترده فلسطینیان در تظاهرات بازگشت امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، شورای ملی تظاهرات بازگشت با صدور بیانیه ای خواستار مشارکت حداکثری مردم فلسطین در تظاهرات بازگشت امروز شد.

بر اساس این گزارش، این شورا در بیانیه خود ضمن تأکید بر ادامه تظاهرات بازگشت و شکست محاصره تا زمان تحقق کامل اهداف، مردم فلسطین را به درک اهمیت حفظ ماهیت مسالمت آمیز و مردمی بودن تظاهرات و ابزارهای آن به عنوان نماد خیزش ملی فرا خواند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت اجرای تدابیر لازم برای حفظ جان شرکت کنندگان در این تظاهرات در مقابل تک تیراندازان صهیونیست تأکید شده است.

این شورا در بیانیه خود تصریح کرد: مهمترین پیام این تظاهرات، وحدت مردم و ادامه حضور مسالمت آمیز آنها در این برنامه است.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت تاکنون بیش از ۲۰۰ فلسطینی شهید شده اند.