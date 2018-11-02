به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیه‌ای بمناسبت یوم الله ۱۳ آبان تاکید کرد: امروز نیروهای انقلاب اراده کرده اند که نقشه های شوم آمریکا را با اتحاد ملی و انسجام اسلامی درهم شکنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«ملت بزرگ ایران

امسال یوم الله ۱۳آبان روز مبارزه با استکبار جهانی را در حالی برگزار می‌کنیم که آمریکا و رئیس‌جمهور آن منفورترین فرد در نگاه جهانیان است.

امسال یوم الله ۱۳آبان را در حالی برگزار می کنیم که ستم آمریکا به ملت ایران و ملت های جهان به اوج خود رسیده است.

امسال یوم الله ۱۳را در حالی برگزاری می کنیم که فریادهای امام خمینی(ره) در سال۴۳ در نطق حماسی و شورانگیز کاپیتولاسیون هنوز در گوش‌های ما صدا می‌کند.

آمریکا منفورترین کشور و رئیس جمهور آمریکا منفورترین فرد در میان جهانیان است.

امسال یوم الله ۱۳ آبان را در حالی برگزار می کنیم که دولت متجاوز آمریکا با زیرپا گذاشتن تعهدات خود با مردم ایران و مردم جهان به سمت یاغی‌گری و سلطه طلبی بیشتر پیش می‌رود و حتی حقوق همپیمانان خود در آسیا و اروپا و آفریقا را نادیده می گیرد.

ملت قهرمان ایران

ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تحریم های جدید دولت و ملت ایران اسلامی را تهدید به براندازی و فروپاشی و بحران می کند، غافل از اینکه این تهدیدها عزم ملت ایران در مبارزه آشتی ناپذیر با دولت متجاوز آمریکا را سخت‌تر می کند.

امروز که به بیانات امام(ره) در تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان نگاه می‌کنیم، می بینم دانشجویان خط امام(ره) به حق اینلانه فساد را تسخیر کردند و نگذاشتند توطئه‌های آمریکا در داخل با مرکزیت سفارتخانه شیطان بزرگ عملی شود.

امسال در حالی ۱۳ آبان را برگزار می کنیم که ملت بزرگ ایران آماده برگزاری چهلمین سال حیات بالنده انقلاب اسلامی است، حیاتی که عرصه را برای استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل تنگ کرده و می رود با زمینه سازی ظهور امام زمان(عج) مقدمات نجات ملت‌ها از مستکبران جهان را فراهم کند.

امسال در حالی ۱۳ آبان را برگزار می کنیم که با شکل گیری جامعه جهانی ایمانی در اربعین حسینی وحضور ۲۰ میلیونی کربلائیان آماده می شود تا طومار قارون های منطقه و جلادان رژیم صهیونیستی برچیده شود و قدس شریف را از عناصر پلید مستکبران عالم رها سازد.

حزب موتلفه اسلامی با گرامیداشت ۱۳ آبان اعلام می دارد با اطاعت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز با پشتیبانی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی و حمایت از رزمندگان سپاه اسلام در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است و اجازه نمی دهد استکبار جهانی پس از شکست های پی در پی در منطقه تجدید سازمان کند و با معامله قرن از شکست محتوم خود جلوگیری کند.

امروز نیروهای انقلاب در کنار هم یک صدا و یک زبان اراده کرده اند که نقشه های شوم آمریکا را با اتحاد ملی و انسجام اسلامی درهم شکنند.

حزب موتلفه اسلامی بویژه با نسل بالنده جوان و نوجوان خویش امسال نیز در کنار ملت ایران با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس در سراسر کشور به خیابان خواهد آمد و در کنار ملت ایران برای استکبار جهانی آرزوی نابودی می‌کند. »