هند کماکان به ادامه واردات نفت از ایران امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: هند کماکان به ادامه واردات نفت از ایران علیرغم تحریم های ۴ نوامبرِ واشنگتن علیه تهران امیدوار است.

این منبع آگاه در این خصوص به اسپوتنیک گفت: دهلی نو تا کنون چندین دُور گفتگو در این خصوص داشته است؛ هم با آمریکا و هم با سایر طرف های مرتبط. در خصوص آمریکا، هند هنوز امیدوار است بتواند با واشنگتن درباره ادامه واردات نفت از تهران به توافق برسد.

بر این اساس، طرف هندی به اطلاع آمریکا رسانده است که قطع واردات نفت این کشور از ایران موجب افزایش شدید بهای بنزین در خواهد شد. لذا مواضع خود ا شفاف به اطلاع طرف آمریکائی رسانده ایم.

این درحالیست که «راویش کومار» سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز پنجشنبه در سخنانی گفته بود: واشنگتن به طور رسمی به دهلی نو اعلام نکرده است که هند را از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران تا مارس ۲۰۱۹ میلادی معاف خواهد کرد.

وی در این باره گفت: ما هنوز رسما چیزی از سوی طرف آمریکایی نشنیده ایم. تا آنجایی که به آمریکا مربوط می شود، آنها از انتظارات ما آگاهی دارند، آنها اطلاع دارند که ما چه نیازهای نفتی در داخل کشور داریم که برای ادامه رشد اقتصادی باثبات به آن نیازمند هستیم.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ۲ روز پیش در سخنانی خطاب به اعضای «مجمع همیلتون» در ایالت واشنگتن، به عدم همراهی برخی از کشورها با تحریم نفتی ایران اعتراف کرده بود.

«جان بولتون» چهارشنبه در ایالت واشنگتن و در حضور اعضای «مجمع همیلتون» با لحنی نسبتاً مصالحه جویانه اذعان کرد که برخی از کشورها «ممکن است قادر نباشند روند به صفر رساندن [واردات نفت از ایران] را به سرعت طی نمایند».

وی که یکی از چهره های برجسته طرفدار جنگ و مخالف ایران است، همچنین گفت که واشنگتن درصدد است تا حداکثر فشار ممکن را بر توان جمهوری اسلامی ایران برای صادرات نفت خام اِعمال کند؛ اما تا جایی که به کشورهایی که به این ماده خام وابسته هستند، لطمه ای وارد نشود.

از ماه می که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خروج این کشور را از توافق هسته ای ایران (موسوم به برجام) اعلام کرد، کاخ سفید با جدیت تلاش کرده تا میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان خواستار معافیت از تحریمهای کاخ سفید علیه صادرات نفت ایران شده اند.