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۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

مسابقات اسلالوم جوانان آسیا؛

ایران با اعتراض به مسابقه بازگشت/ انصراف تیم ویتنام از مسابقات

ایران با اعتراض به مسابقه بازگشت/ انصراف تیم ویتنام از مسابقات

دومین روز از مسابقات قایقرانی اسلالوم جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در حالی آغاز شد که تیم ایران به دلیل تاخیر حضور در خط شروع در آستانه حذف قرار گرفته بود!

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات قایقرانی اسلالوم جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا از روز گذشته در محل رودخانه کرج واقع در جاده چالوس آغاز شده است.

 امروز جمعه ۱۱ آبان ماه و در دومین روز مسابقات ورزشکاران خارجی و ایرانی در بخش تیمی کانو و کایاک اسلالوم به رقابت با هم پرداختند.

در شروع مسابقه امروز تیم کایاک دختران زیر ۲۳ سال ایران در زمان اعلام شده در سر خط شروع مسابقه حاضر نشد و به این دلیل در آستانه حذف از مسابقات قرار گرفت. به دنبال این مسئله سرپرست تیم اسلالوم ایران به هیات داوری اعتراض کرد که هیات ژوری با قبول این اعتراض مجوز حضور دوباره تیم کشورمان را در رقابتها صادر کرد!

 به این ترتیب تیم کایاک بانوان زیر ۲۳ سال در مسابقه تیمی امروز حاضر شد.

همین طور تنها ورزشکار کشور ویتنام پیش از آغاز مسابقات به دلیل فوت پدرش از حضور در رقابتها انصراف داد و به کشورش بازگشت.

مسابقات قایقرانی اسلالوم جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا از ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه با حضور ۸ تیم در رودخانه کرج برگزار می شود. امروز جمعه رقابتهای تیمی برگزار و قهرمانان این بخش معرفی می شوند. فردا شنبه ۱۲ آبان هم شاهد برگزاری مسابقات بخش فینال انفرادی و توزیع مدال در این بخش خواهیم بود.

کد مطلب 4447546

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