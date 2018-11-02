به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، آمریکا ۸ کشور از قبیل ژاپن، هند و کره جنوبی را درخصوص خرید نفت ایران پس از اعمال مجدد تحریم های آتی مشمول معافیت خود قرار داد.

بر اساس گزارش این رسانه، یک مقام عالیرتبه دولت آمریکا اعلام کرد که متحدان نزدیک آمریکا از جمله ژاپن و کره جنوبی به همراه هند که وابستگی زیادی به نفت ایران دارند این معافیت را دریافت کرده‌ اند؛ اما انتظار می‌ رود لیست کامل معافیت های مذکور دوشنبه آتی (روز اول اعمال تحریم های ضد ایرانی واشنگتن) منتشر شود.

چین نیز جزو کشورهایی است که اجازه خریداری نفت ایران را دریافت کرده اند اما مذاکرات با پکن در این باره ادامه دارد.

۴ کشور دیگر در این گزارش معرفی نشده اند.

یک مقام امریکایی خاطر نشان کرد معافیت از اجرای تحریم ها برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت واگذار شده اما کشورهای مشمول معافیت قول داده اند واردات نفت خود از ایران را کاهش دهند.

انتظار می رود مایکل پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز معافیت ۸ کشور از تحریم های نفتی امریکا را رسماً اعلام کند.

لازم به ذکر است مطابق اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا این معافیتها موقتی است تا این کشورها بتوانند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند.

این درحالیست که هشتم ماه می سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که از برجام خارج می شود و نه فقط تحریم های قبل را باز می گرداند بلکه تحریم های جدید علیه تهران را نیز اعمال خواهد کرد.

ششم آگوست ۲۰۱۸ اولین تحریم های آمریکا علیه ایران که پس از توافقنامه هسته ای در سال ۲۰۱۵ متوقف شده بود، دوباره به اجرا گذاشته شد.

تحریم های آمریکا شامل محدودیت مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها و تحریم های هواپیمایی و خودرویی هستند.

تحریم های نفتی ایران نیز از ۴ نوامبر سال ۲۰۱۸ به مرحله اجرا در می آید.