معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن در حاشیه بازدید از پروژه های صنعتی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور، 5/36 میلیون تن می باشد و با توجه به بهره برداری طرح‌های جدید تا پایان سال 85 این میزان به 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با رسیدن ظرفیت تولید سیمان به 46 میلیون تن در پایان سال آینده، از ابتدای سال 1387 شاهد ارزانی سیمان و عرضه آزاد آن در کشور خواهیم شد.

محسن شاطرزاده افزود: پیش بینی می شود از سال آینده، با توجه به طرح هایی که در دست ساخت داریم و به مدار تولید می رسند ظرفیت تولید کشور بیش از مصرف باشد و مشکل خاصی در عرضه سیمان نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ساری مبنی بر عقد قرارداد وزارت صنایع با تعدادی از شرکت هایی در قالب کنسرسیوم برای ساخت گوشی های تلفن همراه در کشور اظهار داشت: این قرارداد مرحله نهائی خود را طی می کند و در حال حاضر در مرحله تولید " اس.کی . دی" است.

شاطرزاده ادامه داد: در حال حاضر 4 شرکت در کشور تولید گوشی های تلفن همراه را در کشور در دستور کار قرار داده اند.

معاون وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: قرار است تا پایان اسفند ماه سال جاری، شرکت ال جی کره با همکاری مادیران، حایر چین با اسنوای اصفهان، سونی اریکسون و نوکیا با طرف های ایرانی، گوشی های جدیدی را به بازار ایران عرضه نمایند.