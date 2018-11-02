۵ نکته جالب پرسپولیس از نگاه فاکس اسپورتس قبل از بازی با کاشیما

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فاکس اسپورتس که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را هم پوشش می دهد، در گزارشی در آستانه دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به تیم پرسپولیس پرداخت و ۵ نکته جالب از نماینده ایران در این مسابقات منتشر کرد. این مسابقه ساعت ۹:۳۰ فردا شنبه در ژاپن برگزار می شود.

پرسپولیس برای رسیدن به فینال السدِ ژاوی را حذف کرد

پرسپولیس در راه رسیدن به فینال، حریفان قدرتمندی را پیش رو داشت. بدون شک سخت ترین حریف آنها در مرحله نیمه نهایی و تیم السد قطر بود که ژاوی هرناندز هافبک سابق بارسلونا را در ترکیب خود داشت. حتی اگر این کافی نبود، گابی اسطوره سابق اتلتیکو مادرید هم در السد حضور داشت. در بازی رفت این تیم پرسپولیس بود که توسط علی علیپور مهاجم ۲۳ ساله خود از روی نقطه پنالتی السد را شکست داد تا کار به ورزشگاه آزادی کشیده شود. تیم برانکو در بازی برگشت خیلی زود از السد گل خورد تا همه چیز مساوی شود ولی سیامک نعمتی در نیمه دوم برای پرسپولیس گلزنی کرد. ژاوی در دقیقه ۸۶ می توانست السد را به برد دراماتیک برساند ولی در نهایت پرسپولیس به فینال صعود کرد.

دروازه بانی که پنالتی رونالدو را مهار کرد

علیرضا بیرانوند در جام جهانی روسیه در تابستان گذشته پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کرد. همین مهار باعث شد تا ایران مقابل پرتغال به تساوی یک یک برسد؛ تیمی که قهرمانی یورو ۲۰۱۶ شده بود. باورش سخت است که دروازه بان ۲۶ ساله پرسپولیس زمانی در کارواش کار می کرد تا به رویای خود یعنی فوتبالیست شدن برسد در حالی که پدرش مخالف کار او در فوتبال بود. علیرضای جوان به تهران آمد و قبل از آنکه به عنوان یک دروازه بان سطح بالا مطرح شود، حتی به عنوان یک پاکبان در خیابان ها کار کرد.

استادیومی که یکی از وحشتناکترین اتمسفرها را دارد

زمانی که شما نام باشگاه پرسپولیس را می شنوید، اولین چیزی که به ذهنتان می آید صدای بلند تماشاگران و دریای سرخی است که برای تشویق تیم به ورزشگاه آزادی می آیند. اینکه تماشاگران پرسپولیس یار دوازدهم هستند، قابل درک است زیرا آنها خیلی بیشتر از تماشاگر برای یک باشگاه هستند. بارها گفته شده است که تماشاگران پرسپولیس بیش از ۴۰ میلیون هستند. نه تنها در ایران بلکه در کشورهای همسایه هم این هواداران حضور دارند. همین هواداران باشگاه را در مسیر درست نگه داشته اند. علی دایی اخیرا گفته بود: پرسپولیس هرگز در ورزشگاه آزادی تسلیم نمی شود. هواداران کار را برای هر حریفی سخت می کنند. حتی زمانی که باشگاه مشکلات زیادی داشته باشد، تماشاگران این مشکلات را بالانس می کنند و این یک امتیاز بزرگ برای پرسپولیس یا هر باشگاه دیگری است.

رقابت خشونت آمیز با استقلال در دربی تهران

بازی های پرسپولیس با استقلال در فوتبال آسیا تماشایی است. دو تیم یکی از خشمگین‌ترین رقابت های فوتبال در جهان را ایجاد می کنند. دربی تهران که در ایران به اسم دربی سرخابی شناخته می شود، در طول سال های گذشته شاهد خشونت های تماشاگران دو تیم و درگیری های فیزیکی با بازیکنان حریف و داوران بوده است و فدراسیون فوتبال ایران را مجبور کرد از سال ۱۹۹۵ داور خارجی برای این بازی انتخاب کند.

ناموفق در آسیا و تلاش برای تغییر شرایط

باوجود داشتن یکی از بزرگترین اسامی در ایران - از سال ۱۹۷۱ ۱۱ بار قهرمان لیگ ایران شده است - پرسپولیس در رقابت های آسیایی ناموفق و ناکام بوده است. تنها موفقیت قاره ای آنها در سال ۱۹۹۱ به دست آمد؛ زمانی که پرسپولیس قهرمان کاپ آسیا شد. بهترین تلاش آنها هم عنوان سومی در جام باشگاه های آسیا بود. بعد از شروع لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس فصل گذشته توانست به مرحله نیمه نهایی برسد ولی مقابل الهلال عربستان در مجموع ۶ بر ۲ شکست خورد و حذف شد.!