اعتراض کمیته فنی به شرایط فنی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست استقلال در برابر سایپا از مرحله یک هشتم جام حذفی و صعود سایپا به مرحله بعد، اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال از وضعیت موجود به شدت ناراضی بودند.

اعضای کمیته فنی استقلال که حالا صدای مردم را شنیدند که خواستار برکناری وینفرد شفر هستند، قرار است جلسه ای تشکیل دهند تا در این خصوص تصمیم گیری کنند.

روز گذشته و پس از شکست آبی پوشان برابر سایپا، چند تن از اعضای کمیته فنی، تلفنی با هم صحبت کرده و اعتراضات خود را به نتایج ضعیف استقلال اعلام کردند.

اعضای کمیته فنی معتقدند با این شرایط ضعیف فنی، استقلال راه به جایی نخواهد برد. تنها امید این تیم، قهرمانی در جام حذفی بود که بتواند در آسان ترین راه ممکن به لیگ قهرمانان دست پیدا کند که آن هم از بین رفت و استقلال نتوانست از پس سایپای ۱۰ نفره بربیاید و در ضربات پنالتی از دور جام حذفی کنار رفت.

اعضای کمیته فنی به شدت نگران وضعیت موجود هستند و می دانند هواداران تحمل زیادی در این خصوص ندارند و آنها دوست دارند تیمشان سریعتر به شرایط ایده آل دست یابد.

روز گذشته و پس از شکست استقلال برابر سایپا، یکی از اعضای کمیته فنی که به همراه معاون ورزشی باشگاه در استادیوم آزادی حضور داشتند، آنقدر از این شکست عصبی بودند که حاضر به مصاحبه با اصحاب رسانه نشدند. آنها اعتقاد داشتند تغییرات پی در پی در ترکیب استقلال، یکی از عوامل شکست این تیم در لیگ برتر و برکناری از جام حذفی بود.