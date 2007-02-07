مرتضی تمدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" اظهارداشت:در ده روز مهلت قانونی که برای کمیسیون ها وجود دارد دو روند اساسی رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان مجلس وبررسی تبصره ها ی بودجه پیگیری می شود.

وی افزود: درتبصر های بودجه تاکنون 22بند از بندهای تبصرهای بودجه که غیر بودجه ای تشخیص داده شدند، حذف گردیدند.

تمدن با بیان اینکه در بررسی تبصره ها بندهایی که قبلا احکام داشته اند ونیازبه صدورحکم جدید ندارند نیزحذف می شوند، تاکید کرد: در این میان بندهای مربوط به انتشار اوراق مشارکت و مبارزه با قاچاق کالا به دلیل اینکه درلایحه پیش بینی شده اند نیازبه تبصره ندارند و از میان تبصره ها حذف می شوند اما ارقام آن تغییری پیدانخواهد کرد.

تمدن ادامه داد: برخی از تبصرها هم نیاز به قانون دارد ونمی توان آن را دربودجه گنجاند که دولت باید برای تحقق آن لایحه جداگانه بیاورد.

وی تصریح کرد:تبصره هایی که مربوط به اجرای سیاست های دولت دربخش مسکن می شوند نیزجزء این دسته می شوند که حذف گردیدند و از دولت به صورت شفاهی درخواست گردید برای آن لایحه به مجلس ارائه دهد.

تمدن با اشاره به اینکه در برخی از تبصره های دیگر نیز تغییرات جزئی ایجاد گردید، افزود: به طورکلی طی این 10 روز کمیسیون برنامه و بودجه تبصره های لایحه بودجه 86 را پالایش و آماده طرح درکمیسیون تلفیق می کند.

وی درپایان اضافه کرد: تا کنون 600 پیشنهاد از طرف نمایندگان به کمیسیون ارائه شده که تنها پیشنهادات مصوب درکمیسیون برنامه وبودجه درکمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد.