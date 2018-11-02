فتنه گران در پی خرج کردن وجهه مرجعیت در راستای اهداف خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی طی سخنانی اظهار داشت: لازم است که از حضور میلیونی مردم در مراسم اربعین که بزرگترین مانور ولایتمداری بود تقدیر کنیم و خداقوتی به موکب های ورامین که در نجف ومسیر کربلا پرچم شهیدان ۱۵ خرداد را برافراشته نگه داشتند بگوییم.

محمودی در ادامه با بیان اینکه ۱۴ آبان روز فرهنگ است افزود: فرهنگ مثل هوایی است که انسان تنفس می کند لذا پاسداری از فرهنگ اسلامی و ایرانی و توجه به سبک زندگی اسلامی یک وظیفه خطیری است که بر دوش همه مدیران مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه در شراطی که جنگ و نبرد دشمن با ما در حوزه فرهنگ است و در صدد تغییر باور، ارزش و بنیادهای فکری و اخلاقی جامعه ما هستند حدود ۳۰۰ شبکه ماهواره ای و تلویزیونی به صورت رایگان برنامه پخش می کنند در صورتی که در کشورهای دیگر اگر شبکه ای مجاز به فعالیت باشد رایگان برنامه پخش نمی کنند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: از همه مذهبیون که به مقامی رسیده اند می خواهیم به پاس مقام و منزلتی که به برکت خون شهدا گرفته اید در راستای اهداف شهدا حرکت کنید و از همه اساتید، فرهنگیان و دلسوزان نیز می خواهیم آتش به اختیار از فرهنگ اسلامی و دینی و انقلابی پاسداری کنند و اجازه ندهند فضای فرهنگی جامعه تغییر کند.

اصلاح طلبان معتدل و انقلابی از افراطیون اظهار برائت کنند

خطیب جمعه ورامین با اشاره به اینکه در آستانه یوم الله ۱۳ آبان قرار داریم گفت: ۳ حادثه مهم در این روز اتفاق افتاده است که اولین رخداد، تبعید امام راحل به دلیل اعتراض تاریخی ایشان به تصویب قانون کاپیتولاسیون بود که طی آن مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران داده می شد رخداد دوم شهادت ۵۶ دانش آموز در تهران طی سال ۵۷ بود که به دست مزدوران شاه اتفاق افتاد و سومین حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که از آن به انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول تعبیر شده است.

محمودی در ادامه اظهار داشت: طبق فرمایش رهبری فتنه خط قرمز نظام است و این مسئله امروز درمیان است که چرا برخی از فتنه گران تصمیم دارند وجهه مرجعیت را خرج اهداف پلید خود کنند، اینان باید بدانند که ملت ایران برای مرجعیت و مراجع عظام حرمت قائل هستند و نباید به دنبال سواستفاده از این جایگاه رفیع باشند.

وی با انتقاد به این که برخی از اسائه ادب به ساحت یکی از مراجه تقلید متاسف هستند، گفت: در این خصوص جای تعجب وجود دارد چرا که در فتنه ۸۸ بود اتفاقاتی افتاد که این افراد اظهار تاسف نکردند، همچنین طی ماه های اخیر به برخی مراجع انقلابی تعرض شد و این افراد ساکت ماندند حال چطور شد که به یکباره مدافع مرجعیت شده اند، لذا همانطور که قبلا هم اعلام شد انتظار داریم اصلاح طلبان معتدل و انقلابی از این جریان افراطی اظهار برائت کنند.

خطیب جمعه ورامین با بیان اینکه امروز روز کار و تلاش و خدمت به مردم است گفت: مسئولین باید امروز پاسخگوی عملکرد دولت و مجلس که با شما همسو هستند باشند، اما گویا به دلیل ناکامی در پاسخگویی افکار عمومی به دنبال خرج کردن از مرجعیت برای اهداف خود هستند لذا ما برائت خود را از فتنه گران و حامیان آنها اعلام می داریم.

امروز آمریکا و عربستان در یمن زمین گیر شده اند

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: با تمام تهدیدها و تبلیغاتی که آمریکا برای ۱۳ آبان و اعمال تحریم های بیشتر بر علیه ملت ایران داشته است می بینیم که همچنان ناکام است و خوب است که فکر کنند سرنوشت داعش در سوریه و سرنوشت صدام و داعش در عراق چه شده است و هم اکنون آمریکا و سگ زنجیر شده او عربستان سعودی در برابر ملت مظلوم یمن زمین گیر شده اند.

وی افزود: جنایت عربستان سعودی در سفارت سعودی در ترکیه سبب شد که بیش از گذشته در اذهان و ملت ها منفور باشند و امروز آمریکا و متحدانش در پی این هستند که ملت ایران را ناکام بگذارند اما باید بدانند که ملت ما با ایستادگی و مقاومت در برابر این توطئه ها می ایستند.

محمودی با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است اظهار داشت: باید همه اقشار جامعه در همه سطوح در این مراسم حاضر شوند و پای کار بیایند و به آمریکا و یزیدیان زمان پاسخ دهند.

وی گفت: صبح یکشنبه ساعت ۱۰ مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان از میدان امام حسین آغاز و تا میدان امام خمینی ادامه خواهد یافت و این تظاهرات ضد استکباری را برگزار خواهیم کرد لذا همه مساجد، هیئات دانش آموزی، دانشجویان و همه اقشار جامعه حاضر شوند و فریاد «مرگ بر آمریکا» سر بدهند.