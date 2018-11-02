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۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی:

اسرائیل بیشتر از توجه به خاشقجی به تقویت روابط با اعراب توجه دارد

اسرائیل بیشتر از توجه به خاشقجی به تقویت روابط با اعراب توجه دارد

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در نخستین واکنش این رژیم به ترور جمال خاشقجی با بی اهمیت نشان دادن آن بر تقویت روابط تل آویو با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوال اشتاینیتز»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در نخستین واکنش این رژیم به پرونده ترور جمال خاشقجی منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول گفت: قتل خاشقجی عمل بدی بود اما اسرائیل بیشتر به تقویت روابط خود با کشورهای عربی در برابر ایران توجه دارد.

رژیم صهیونیستی تاکنون در برابر ترور خاشقجی به دست عناصر رژیم آل سعود واکنشی نشان نداده بود.

ترور خاشقجی موجی از واکنشهای منفی را در جهان علیه عربستان برانگیخته و رژیم صهیونیستی ترجیح داده که در این خصوص سکوت کند چرا که عربستان جزو همپیمانان این رژیم به شمار می آید.

کد مطلب 4447621

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