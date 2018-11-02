به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر جمعه در نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: پیاده روی اربعین در حقیقت اظهار انزجار نسبت به جبهه ای است که جنایات بی شماری از تعدی به ملت ها و تحریم ها و کشتن کودکان مرتکب می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه شهرستان بیرجند بیان کرد: انسان در مسیر زندگی هدف و مقصدی دارد و اگر در این مسیر در جاده خداوندی حرکت نکند با آسیب های متعددی رو به رو می شود.

عبادی ادامه داد: همانطور که تلاش می کنیم انسان ها با رعایت بسیاری از مسائل به صورت علمی در مسیر سلامت و درمان بسیاری از بیماری های خطرناک قرار گیرند در حوزه سلامت فکری، اخلاقی و معنوی نیز باید برای حرکت انسان ها در مسیر سلامت برنامه داشته باشیم.

بسیاری از مشکلات جوامع نشأت گرفته از بیماری های اخلاقی است

وی افزود: بسیاری از بیماری های جسمی نیز به علت انحرافات فکری و اخلاقی در جوامع بشری روی می دهد و این بشر است که با فاصله گرفتن از پیام های انبیاء الهی برای خود مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.

امام جمعه شهرستان بیرجند گفت: یکی از بیماری های اخلاقی که امروزه در عرصه های فردی و اجتماعی بشر مشکلات عدیده ای را به وجود آورده بیماری غرور و خود بزرگ بینی است.

عبادی با بیان اینکه بیماری تکبر و غرور که همان علاقمندی به تسلط بر دیگران است از دنیا ویرانه ای ساخته، اظهار کرد: از طرف دیگر در مقابل غرور بسیاری از افراد دچار خود کوچک بینی و ذلت نفس هستند.

وی بیان کرد: بدتر از فرعون های مغرور دیروزی و امروزی کسانی هستند که به واسطه نداشتن عزت نفس با اطاعت از فرعون ها برای خود حقارت می خرند.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه اگر به جای پیروی از خدا از افراد پیروی کنیم دچار حقارت خواهیم شد، ادامه داد: اگر انسان های ذلیلی که از فرعون ها پیروی می کنند، نباشند ستمگران و ظالمان نخواهند توانست هر روز بر غرور خود بیفزایند.

ستم پذیران در ظلم مستکبران سهیم هستند

عبادی افزود: فرعون و ترامپ تنها یک فرد هستند که به تنهایی نتوانسته و نمی توانند کاری کنند ولی وقتی که دستوری به ستم می دهند و افرادی حقیر از آن اطاعت می کنند ظلم شکل می گیرد.

وی گفت: درس بزرگ قیام امام حسین(ع) به ملت ها نیز عدم پیروی از مستکبران، مغروران و ستمگران بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر مسئولی در جامعه ظلم کرده و به جای خدمت از موقعیت خود سوءاستفاده همه کسانی که از او پیروی می کنند در ظلم و ستم او شریک هستند.

عبادی بیان کرد: امروز به واسطه ظلم خودخواهان و مستکبران، جهان در آتش جنایت از آفریقا و میانمار تا غرب آسیا و یمن می سوزد و زیر ساخت های کشورها را تخریب می کنند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به واسطه استکبار خود بعد از جنگ جهانی به ۵۰ کشور تجاوز کرده، ادامه داد: مقصر اصلی در این جنایات ملت ها و مردمانی هستند که به واسطه حرص، طمع و ترس در برابر این قلدری ها و جنایت ها سکوت می کنند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به قتل خاشقچی اظهار کرد: اعتراض رسانه های جهان به مرگ خاشقچی به جا و درست بود ولی سؤال این است که چرا برای قتل یک نفر این همه اعتراض می شود ولی در قبال جنایت نسبت به هزاران نفر در یمن و کشورهای دیگر سکوت پیشه ساخته اند.

عبادی بیان کرد: در ۱۳ آبان شکستن استخوان های استکبار را خواهیم شنید و پاییز استکبار ستیزی را به ۲۲ بهمن و در نهایت به ظهور حضرت مهدی وصل خواهیم کرد.