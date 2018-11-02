راه آهن اینچه برون پدافند غیر عامل در مقابل تهدید آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، با قرائت خطبه ۱۸۲ نهج البلاغه، اظهار کرد: خداوند نعمت های زیادی در اختیار انسان قرار داده و انسان درمقابل آن تکالیفی بر عهده دارد.

وی افزود: باید همه تلاش کنیم تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنیم دین الهی را ادا و به کسی ظلم نکنیم و خود را از آتش جهنم آزاد کنیم.

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه نماز و عبادت نیاز انسان است، گفت: نماز رابطه انسان با خدا است که این سعادت و خوشبختی بسیاری به همراه دارد.

وی یادآور شد: دنیا محلی برای زندگی است اما برخی ها به گونه ای زندگی می کنند که غرق در دنیا می شوند و هیچ اعتقادی به آخرت و روز قیامت ندارند که این بسیار خطرناک است.

راهپیمایی اربعین حسینی سرمایه جهانی

نورمفیدی درخطبه دوم راهپیمایی اربعین حسینی را یک حادثه بزرگ دانست و اظهار کرد: این حرکت آثار و برکاتی زیادی برای امت اسلامی در جهان به همراه دارد، عشق و علاقه مردم نسبت به ابا عبدالله الحسین (ع) سرمایه بزرگی است که باید قدردان این سرمایه بود.

وی افزود: همه کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردند با آگاهی در این مسیر گام برمی داشتند و از اهداف سید الشهدا سخن می گفتند.

امام جمعه گرگان گفت: برای برقراری امنیت در عراق بیش از ۳۰ هزار نیروی انتظامی ایرانی و عراقی مشغول فعالیت بودند.

وی یادآور شد: اگر امام حسین (ع) در گذشته های دور فقط در میان شیعیان مطرح بود امروز با این حرکت در بین همه جهانیان مطرح شد.

نورمفیدی اظهار کرد: اگر چه خبرگزاری های غربی تلاش کردند تا در خصوص راهپیمایی اربعین مطلبی بازگو نکنند و یا آن را کم اهمیت جلوه دهند، اما خبرنگار فرانسه که به عراق اعزام شده بود در روزنامه های فرانسه مطرح کرد امام حسین نوه حضرت محمد که در سال ۶۸۰ میلادی و ۶۱ قمری در مخالفت با حکومت یزید قیام کرد و همراه با پیروانش به شهادت رسید که هم اکنون ایستادگی امام حسین به نمادی قدرتمند از قاطعیت در مقابل ظلم تبدیل شده است.

وی افزود: این خبرنگار فرانسوی ادامه می دهد که اهداف امام حسین به عنوان یک مسئله اعتقادی و سیاسی در بین ایرانیان تبدیل شده است با اینکه مدرنیته باعث شده تا زندگی ایرانی ها تغییر کند اما سفر اربعین حرکت چشم گیری در فرهنگ آن ها به همراه دارد.

امام جمعه گرگان در خصوص پدافند غیر عامل، گفت: پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که همه باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند.

وی یادآور شد: مردم باید بدانند که کار دشمن فقط جنگ نظامی نیست و آن ها از هر راهی که می توانند سعی دارند مردم ایران را زمین گیر کنند.

آمریکا پرچمدار ضربه زدن به ایران در جهان است

نورمفیدی با اشاره به اینکه پدافند غیر عامل فقط برای برخورد نظامی نیست، اظهار کرد: پدافند غیر عامل در جنگ های گذشته هم وجود داشت اما به گستردگی امروز نبوده است.

وی افزود: دشمن از هر راهی که بتواند می خواهد وارد شود و ضربه بزند، امروز تنها پرچمدار ضربه زدن به مردم ایران، آمریکا است.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه باید تهدید های دشمن را بشناسیم، گفت: امروز خلیج فارس از نقاطی است که می تواند مورد تهدید دشمن قرار گیرد اما راه آهن اینچه برون به ترکمنستان می تواند یک پدافند غیر عامل مطمئن باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تهدیدهای دشمنان از راه آهن اینچه برون به ترکمنسان می توان با کشورهای شرقی ارتباط برقرار کرد و موارد مورد نیاز را وارد کشور کنیم.