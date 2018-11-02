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۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

ناوگروه ۵۶ نیروی دریایی راهبردی ارتش به کشور بازگشت

ناوگروه ۵۶ نیروی دریایی راهبردی ارتش به کشور بازگشت

بندرعباس - ناوگروه ۵۶ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت و مورد استقبال فرماندهان این منطقه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش ناوگان جنوب در مراسم استقبال از ناوگروه  ۵۶ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی  که امروز در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت، گفت: این ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی متشکل از ناوشکن نقدی و ناو لجستیک بوشهر است که پس از گذشت ۶۵ روز و طی ۸ هزار و ۸۷۲ هزار مایل دریایی صبح امروز به کشور بازگشت.

امیر دریادار دوم افشین تاشک افزود: حضور مستمر ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی کردن دستورهای فرماندهی کل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های دور دست، به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و خنثی سازی پروژه ایران حراسی و تامین امنیت خطوط دریانوردی و مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در واقع حضور ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش در آب های آزاد 'ما می توانیم را به ما توانستیم' تبدیل کرد که این موفقیت نتیجه ایثار و از خود گذشتگی کارکنان این نیرو و خانواده‌ هایشان است.

کد مطلب 4447636

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