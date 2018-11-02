  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

هاشمی در جمع خبرنگاران:

شهردارتهران رااحزاب تعیین نمی‌کنند/ بررسی نامزدهای شهرداری؛ فردا

شهردارتهران رااحزاب تعیین نمی‌کنند/ بررسی نامزدهای شهرداری؛ فردا

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران را اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند، گفت: احزاب در این خصوص تصمیم‌ نمی‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه مراسم ختم همسر محمد نعیمی پور، عضو سابق حزب اتحاد ملت در جمع خبرنگاران با اشاره به لیست نامزدهای شهرداری تهران گفت: بعضی اعضا، نام بنده را هم در لیست ۳۰ نفره نامزدهای شهرداری تهران قید کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما گزینه حزب کارگزاران برای تصدی شهرداری تهران هستید، گفت: شهردار تهران را اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند؛ احزاب در این خصوص تصمیم‌ نمی‌گیرند.

هاشمی تصریح کرد: شورای شهر فردا (شنبه) دستور کار نامزدهای شهرداری تهران را بررسی می‌کند.

کد مطلب 4447638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها