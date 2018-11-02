به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه مراسم ختم همسر محمد نعیمی پور، عضو سابق حزب اتحاد ملت در جمع خبرنگاران با اشاره به لیست نامزدهای شهرداری تهران گفت: بعضی اعضا، نام بنده را هم در لیست ۳۰ نفره نامزدهای شهرداری تهران قید کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما گزینه حزب کارگزاران برای تصدی شهرداری تهران هستید، گفت: شهردار تهران را اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند؛ احزاب در این خصوص تصمیم‌ نمی‌گیرند.

هاشمی تصریح کرد: شورای شهر فردا (شنبه) دستور کار نامزدهای شهرداری تهران را بررسی می‌کند.