هیچ ادعایی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "راننده تاکسی" که روز گذشته در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر در سینما فلسطین برگزار شد، غیر از مهدی صباغ زاده کارگردان، حبیب اسماعیلی و قربان محمدپور فیلمنامه نویسان، لاله اسکندری و هیلدا رنجبران بازیگران فیلم حضور داشتند.



صباغ زاده درباره حضور فیلم در بخش مهمان جشنواره فجر گفت: "از گذشته به نوع نگاه جشنواره ای کاملا آگاهی و شناخت داشتم. قصدم این نبود که فیلم را به جشنواره ارایه دهم، اما دوستان علاقمند بودند فیلم در جشنواره دیده شود و در بخش میهمان قرار بگیرد. من هم مخالفتی نکردم."



وی در مورد ویژگی های فیلم خود خاطرنشان کرد: "من فیلمی ساده ساخته ام و تلاش هم دارم با مخاطب عام ارتباط برقرار کنم. البته بخش هایی از فیلم امکان دارد با دغدغه های من هم نزدیک باشد."



اسماعیلی در ادامه ساخت این اثر گفت: "این کارگردان سینما از قدیمی ترین فیلمسازان کشور است و برای کار همیشه ابزار خود را دارد. این فیلم از جمله آثاری است که با مخاطب عام ارتباط برقرار می کند."



محمدپور درباره داستان فیلم عنوان کرد: "من از گذشته دوست داشتم با صباغ زاده کار کنم. به همین دلیل، قصه این فیلم را نوشتم و او نیز بعد از خواندن فیلمنامه از آن خو شش آمد و ما کار را شروع کردیم. خوشبختانه فیلم با متنی که من نوشته بودم هماهنگی خوبی برقرار کرده بود."



لاله اسکندری بازیگر فیلم در مورد حضور خود گفت: "دلیل حضورم در این فیلم این حضور در فیلمی متعلق به سینمای بدنه بود. می خواستم با این کار خود را محک بزنم و قابلیت هایم را در این نوع سینما ببینم. البته در زمان این کار پیشنهاد برای بازی در سریال تلویزیونی هم داشتم، اما ترجیح دادم کار سینمایی کنم."



رنجبران به عنوان دیگر بازیگر نقش اصلی فیلم اظهار داشت: "شخصیت جنیفر چندوجهی بود و به همین ‌خاطر برایم جذابیت داشت. ضمن اینکه صباغ زاده هم اعتماد کرد و این نقش را به‌ من داد."