به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر در ساری، محسن شاطر زاده با بیان مطلب فوق عصر سه شنیه در حاشیه بازدید از طرح ها و پروژه های صنعتی آماده افتتاح دهه فجر مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این میزان سرمایه گذاری خارجی در 9ماهه سال جاری به 6/8 میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد مجوزهای تاسیس شده برای ایجاد صنایع در سال 57 حدود 300 مجوز بوده است و این میزان در سال 85 به 160 هزار جواز تاسیس افزایش یافته است و طی یکسال گذشته 60 هزار جواز تاسیس در کشور صادر گردید.

شاطر زاده ، میزان صادرات صنعتی کشور در سال جاری را 5/8 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات در قبل از انقلاب فقط 93 میلیون دلار بوده است.

معاون امور بین الملل و اقتصادی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: ایران به لحاظ رشد صنعتی نسبت به سال 57 ، حدود 78 درصد رشد داشته است .

وی همچنین به رشد تولیدات سیمان، فولاد و خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: درتولید خودرو با 1میلیون و 200 هزار خودرو به هزار درصد رشد در این بخش نائل آمدیم.

شاطر زاده ادامه داد: میزان تولید سیمان در ابتدای انقلاب اسلامی حدود 6 میلیون تن بوده است و در سال آینده این میزان تولید به 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی تولید فولاد کشور در سال 57 را 800 هزار تن عنوان کرد و افزود: سال جاری میزان فولاد تولیدی کشوربا 1300 درصد افزایش به مرز 11 میلیون تن رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عمده طرح های وزارت صنایع و معادن در طول برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای طرح جامع فولاد در طول برنامه،تولید این صنعت به 30 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی گفت: با اجرای طرح های جامع مس و آلومینیوم در کشور در این صنایع نیز تا پایان برنامه نیز مشکلی نخواهیم داشت.

شاطر زاده در ادامه به توسعه صادرات کشور طی برنامه اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته برای اولین بار توانستیم از برنامه جلو باشیم و صادرات کشور را به مرز 12 میلیارد دلار در بخش کالا و 16 میلیون دلار در بخش خدمات مهندسی برسانیم.