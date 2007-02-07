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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۴

در 9ماهه نخست سال جاری:

میزان سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت به 6/8 میلیارد دلار رسید

میزان سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت به 6/8 میلیارد دلار رسید

معاون امور بین الملل و اقتصادی وزارت صنایع و معادن گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت کشور در 9ماهه سال 85 به 8.6 میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر در ساری،  محسن شاطر زاده با بیان مطلب فوق عصر سه شنیه در حاشیه بازدید از طرح ها و پروژه های صنعتی آماده افتتاح دهه فجر مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این میزان سرمایه گذاری خارجی در 9ماهه سال جاری به 6/8 میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد مجوزهای تاسیس  شده  برای ایجاد صنایع در سال 57 حدود 300 مجوز بوده است و این میزان در سال 85 به 160 هزار جواز تاسیس افزایش یافته است و طی یکسال گذشته 60 هزار جواز تاسیس در کشور صادر گردید.

شاطر زاده ، میزان صادرات صنعتی کشور در سال جاری را 5/8 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات در قبل از انقلاب فقط 93 میلیون دلار بوده است.

معاون امور بین الملل و اقتصادی وزارت صنایع و معادن تصریح کرد:  ایران به لحاظ رشد صنعتی نسبت به سال 57 ، حدود 78 درصد رشد داشته است .

وی همچنین به رشد تولیدات سیمان، فولاد و خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: درتولید خودرو با 1میلیون و 200 هزار خودرو به هزار درصد رشد  در این بخش نائل آمدیم.

شاطر زاده ادامه داد: میزان تولید سیمان در ابتدای انقلاب اسلامی حدود 6 میلیون تن بوده است و در سال آینده این میزان تولید به 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی تولید فولاد کشور در سال 57 را 800 هزار تن عنوان کرد و افزود: سال جاری میزان فولاد تولیدی کشوربا 1300 درصد افزایش به مرز 11 میلیون تن رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عمده طرح های وزارت صنایع و معادن در طول برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای طرح جامع فولاد در طول برنامه،تولید این صنعت به 30 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی گفت: با اجرای طرح های جامع مس و آلومینیوم در کشور در این صنایع نیز تا پایان برنامه نیز مشکلی نخواهیم داشت.

شاطر زاده در ادامه به توسعه صادرات کشور طی برنامه اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته برای اولین بار توانستیم از برنامه جلو باشیم و صادرات کشور را به مرز 12 میلیارد دلار در بخش کالا و 16 میلیون دلار در بخش خدمات مهندسی برسانیم.

کد مطلب 444770

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