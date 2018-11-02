به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در صفحه توئیتر خود با اشاره به اعمال مجد تحریم ها در ۱۳ آبان توسط آمریکا نوشت: سال ها صدام به شدت با حماسه اربعین برخورد نظامی می کرد، اما خود به زباله دان تاریخ پیوست و حاکمان نظامی نیجریه هم قطعا سرنوشتی بهتر از صدام نخواهند داشت.

اربعین خروشان فقط در کربلا نیست؛ کل ارض کربلا، در تهران حماسه دومیلیونی آفریده شد و در نیجریه بنی امیه ها و بنی عباس ها در لباس نظامیان نیجریه مردم عزادار مظلوم را به خاک و خون کشیدند.

از اربعین و قدرت انسجام اسلامی و مردم انقلابی قدرت بگیرید. از اروپاییان هم دل بکنید. وزارت خارجه بی‌جا نهراسد؛ خدا با ماست، دنیا با ماست. دیدید که به خاطر کمرنگ‌سازی جنایت خاشقچی چگونه به ایران اتهام‌زنی می‌کنند. این برنامه فشار آنها بر ایران است که قطعا شکست خواهد خورد.

هنوز خروش اربعین فروننشسته است، با آنکه نیمی از زائران، کربلا را ترک گفته اند؛ هراس استکبار از این کنگره عظیم جهانی آنچنان بود که خفقان شدیدی آنها را فراگرفت و سخنی بر لب نیاوردند.