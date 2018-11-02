خبر خوش برای پرستاران/اجرای تعرفه پرستاری در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر علی عابدی، در مورد انتقاد جامعه پرستاری از بی‌توجهی مجلس و دولت به رفع مشکلات این قشر و مطالبه آنها در جهت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که ۱۱ سال قبل تصویب شده است، گفت: جامعه پرستاری تعدادی گلایه بجا دارند اعم از اینکه در کار فشار زیادی بر پرستاران تحمیل می‌شود، به طوری که نمی‌توانند خدمات با کیفیتی را ارائه دهند و به علت کثرت تعداد بیمارانی که در بخش از آنها مراقبت می‌کنند، به فرسودگی شغلی زودرس و خستگی روحی دچار می‌شوند.

وی ادامه داد: البته یکی دیگر از مشکلاتی که پرستاران در بخش با آن مواجه هستند، این است که به دلیل نبود کادر کمکی در بیمارستان‌ها، یک یا دو نفر مدعی همراه بیمار هستند که این موضوع هم خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده و هم وجود آنها در بخش ازدحام ایجاد می‌کند و انتظارات متفاوتی را از جمله تردد آزاد در بخش یا ملاقات‌های مکرر و تبدیل این فضا به مکانی برای دید و بازدید ایجاد می‌کند و انتظار اصلی در بیمارستان که مراقبت و بهبودی بیمار بوده را تحت شعاع قرار دهد.

عابدی خاطرنشان کرد: اولین مشکلی که خسارات ناشی از آن هم به پرستاران و هم بیماران آسیب می‌رساند، کمبود شدید کادر پرستاری و کمک پرستاری در بخش‌ها است و در جلسه کارگروهی که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت ، معاونت پرستاری و رئیس سازمان نظام پرستاری تشکیل شد، به این موضوع اشاره شد که اگر بتوانیم بر اساس قانون بهره‌وری به ازای هر صد تخت بیمارستانی استاندارد ۴ پرستار داشته باشیم در شیفت شب ساعت کار را کاهش می‌دهد.

وی اظهارکرد: اگر به ازای هر ۴ پرستار تخت داشته باشیم، ۲/۶ پرستار ساعت کار داریم، یعنی به ازای هر صد تخت بیمارستانی ۴۰۰ نفر کادر پرستاری اعم از پرستار، کارشناس اتاق عمل، بهیار و کمک پرستار داریم و به دلیل طرح بهره‌وری خدمات پرستاری ۲۶۰ کادر پرستاری داریم و این حداقل استانداردی است که در دنیا وجود دارد، و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته ضریب پرستار به تخت نزدیک ۱۰ است، یعنی در بیمارستانی که صد تخت داشته باشد ۱۱۰۰ پرستار استخدام می‌کند تا بتوانند خدمات مراقبتی خوبی را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: هم‌اکنون در ایران به ازای هر ۱۰۰ تخت بیمارستانی تعداد ۱۰۰ پرستار وجود دارد و ضریب ما نزدیک به ۱/۱ و برخی جاها ۹/۰ است که باعث افزایش فشار کار به پرستاران می‌شود، ضمن اینکه آنها را مجبور می‌کنند تا اضافه کار هم بایستند که موجب کاهش کیفیت خدمات پرستاری شده است و در نهایت بیمار با عوارض ناشی از کمبود کادر پرستاری مواجه می‌شود.

عابدی با اشاره به مشکل دیگری که پرستاران با آن مواجه هستند، یادآورشد: در بیمارستان‌های دانشگاهی معمولا به دلیل اجرای طرح تحول پرستاری کارانه‌ای به پزشکان تعلق می‌گیرد که رقم‌های قابل توجهی است، به این معنا که برای یک پرستار و یک جراحی که در اتاق عمل کار می‌کنند، بخشی از کارانه‌ای که به پزشک تعلق می‌گیرد ناشی از زحماتی است که کادر پرستاری می‌کشد که این دیده نمی‌شود، به همین دلیل جامعه پرستاری آیتم‌هایی که در این خصوص تعیین‌شده را قبول ندارند.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه نوع کار پرستاران در بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است، کمااینکه فعالیت پرستاری که در بخش چشم با پرستاری که در بخش آی سی یو کار می‌کنند با هم متفاوت است، بنابراین معتقدند که همانطور که کارانه پزشکان بر اساس عملکردی که دارند، محاسبه می‌شود، برای کارانه پرستاری نیز این مورد لحاظ شود.

عابدی بیان کرد: در روند بررسی قانون برنامه ششم توسعه برای قانون تعرفه نظام پرستاری که حدود ۱۲ سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده است، پیشنهاد دادیم در بودجه سالانه دیده شود که در نهایت مصوب شد و امسال معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول داده است که کارانه پرستاران در بودجه ۹۸ لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: کمیسیون بهداشت به طور جدی پیگیر این موضوع است که نشست مشترکی را با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس سازمان اداره امور استخدامی برگزار کند تا راهکاری برای جذب پرستاران متناسب با استانداردی که در ازای تخت‌های بیمارستانی وجود دارد، ارائه شود.