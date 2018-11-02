تحریم های احتمالی ۱۳ آبان اوج کینه و دشمنی آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردستان در مسجد جامع اردستان اظهار داشت: اربعین ثابت کرد تا ائمه هستند ما هم می توانیم در سایه معنویت آنها زنده بمانیم.

وی افزود: نیروهای امنیتی تعدادی تیم تروریستی را در حاشیه راهپیمایی شناسایی و دستگیر کردند که این نشان از عظمت ایران است.

امام جمعه اردستان گفت: اربعین طی چند سال اخیر با عظمت تر از عاشورا برگزار شده چون مردم شعور و شناختشان نسبت به اباعبدالله الحسین بیشتر شده است.

حجت الاسلام دهشیری افزود: این همایس بزرگ معنوی در امنیت کامل از سوی دو کشور ایران و عراق انجام شد.

وی افزود: روز ۱۳ آبان را باید به چند جهت بزرگ داریم و یکی از آنها تسخیر لانه جاسوسی و دیگری روز دانش آموز است که امسال باشکوه تر از هرسال یاد آن را زنده نگه خواهیم داشت.

امام جمعه اردستان تاکید کرد: ترامپ امسال تحریم ها و بخش دوم آن را در ۱۳ آبان اعلام کرده تا بلکه بتواند مردم را از انقلاب دور کند و این اوج کینه و دشمنی آمریکاست تا آنهایی که دم از دوستی با آمریکا می زدند، هوشیار شوند.

وی افزود: مسئولان در بدنه اجرایی کشور همت کنند تا از این گردنه مهم عبور کنیم.

حجت الاسلام دهشیری همچنین با توجه به هفته وقف اعلام کرد: اجداد شما مردم مکان هایی را وقف کرده اند که نشان از اصالت و مذهبی بودن آنها دارد ولی متاسفانه با توجه به نداشتن مدارکی در این خصوص عده ای آنها را غصب کرده اند.