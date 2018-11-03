به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور جمعه شب به پایان رسید و تیم فوتبال افشید با تساوی برابر تیم مدعی مقاومت امید خود به صعود را زنده نگاه داشت.
تیمهای افشید قم و مقاومت تهران روز جمعه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر هم قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت و افشید اولین تساوی این فصل خود را به دست آورد و روند شکست ناپذیری این تیم حفظ شد.
افشید که در بازیهای قبلی خود پیروز شده بود در این بازی برابر تیم پرمهره مقاومت کار سختی داشت و توانست این تیم را در شرایطی بدون کسب امتیاز کامل به خانه بفرستد که مقاومت در سالهای اخیر هر گاه که به قم سفر کرده بود تیمهای قمی را شکست داده بود.
بازی دو تیم هر چند صحنههای زیادی روی دروازهها نداشت اما از لحاظ فنی بازی قابل قبولی بود به طوری که دو تیم با دو سبک متفاوت و روز دنیای امروز فوتبال، یکی در اختیار داشتن توپ و مالکیت و دیگری دفاع و ضد حمله در این مسابقه در میدان حاضر بودند.
این تساوی افشید را با ۳ برد و یک مساوی ۱۰ امتیازی کرد به طوری که افشید ۳ امتیاز از بازی برگزار نشده با شهرداری سقز در خانه حریف کسب کرده و در بازی با تیمهای طلایی پوشان خرم آباد و ارقام تراشه اراک نیز برنده میدان را ترک کرده است.
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